Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз

Банки и финансы
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Ставки по депозитам физлиц держатся, а местами – даже бьют рекорды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро

Фото: Валерия Змейкова / Kapital.kz

Средневзвешенная ставка по тенговым займам физлиц и ИП, выданным БВУ в августе, снизилась на 0,1 п.п. к июлю, до 20,2%. Самыми дорогими в сегменте оказались кредиты сроком до 1 месяца (36,9%), самыми выгодными – сроком свыше 5 лет (19,4%). Несколько опустились к июльскому уровню и ставки по кредитам юридическим лицам: тоже минус 0,1 п.п., до 17,6%.

Для физлиц средневзвешенная ставка в августе осталась на том же уровне, что и в июле, составив 13,5%. Самыми привлекательными оказывались условия в сегменте депозитов от 1 до 3 месяцев: показатель составил 15,6% и даже подрос к июлю. Немного, на 0,2 п.п., но текущий уровень конкретно для этого сегмента – технически все равно самый высокий с осени 2000 года. 

Для юрлиц средневзвешенная ставка потеряла 0,1 п.п., составив 13,1%. Самый привлекательный сегмент – вклады от 3 мес. до 1 года (13,2%).

#банки #финансы #депозиты

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