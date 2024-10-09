«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен

На состоявшемся 6 октяб­ря референдуме более половины граждан, принявших участие в голосовании, сказали да строительству в Казахстане атомной электростанции. И такой итог, конечно же, не может не радовать, ведь в условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны.

коллаж Натальи Ляликовой

Возможно, не все знают, что такое жить в условиях дефицита электроэнергии, когда бизнес не может развиваться, ибо нет свободных мощностей для подключения. Да что там бизнес, если порой нет возможности обеспечить даже непрерывное энергоснабжение населения.

Как человек, имеющий опыт работы на производстве, скажу: мы уже сейчас испытываем дефицит электроэнергии, и это является огромным тормозом развития экономики. Как можно строить новые заводы и фабрики, если нет возможности обеспечить их электричеством?!

Южанам подобные ситуации хорошо знакомы. Потребление электричества в Туркестанской области составляет 330 МВт. Более 80% необходимой электроэнергии поступает из северных источников через линию 220 кВ от АО «KEGOC». Однако зимой наб­людается дефицит электричества из-за увеличения потребления.

Проблему пытаются решить: возводятся солнечные и ветровые станции, реализуется проект по строительству электростанции на основе парогазовой установки (ПГУ) с маневренным режимом генерации мощностью до 1 000 МВт. Между тем это капля в море, если исходить из существующих уже сегодня потребнос­тей, которые из года в год будут только расти.

Дефицит электроэнергии Казахстан покрывает за счет импорта из России, в которой построены десятки атомных электростанций, работающих на добытом из наших недр топливе. Ну не парадокс ли?

В экономически развитой Южной Корее, площадь которой меньше Туркестанской области, работают четыре атомные станции. Отсюда и экономическое чудо этой страны, работать в которую мы с легкостью отпускаем нашу молодежь.

Как минимум одну АЭС давно нужно было построить в Казахстане. Особенно учитывая, что республика имеет свое сырье, необходимое для работы АЭС. Мы научились добывать уран, транс­портировать и хранить атомное топливо, так неужели не сможем обслуживать атомный реактор?

Между тем у наших ближайших соседей – китайцев – 54 действующих промышленных ядерных реактора, размещенных на 18 АЭС. В Украине, которая меньше Казахстана по площади, еще в советские годы построили четыре атомные станции.

Почему необходимо делать ставку на АЭС? Да потому, что речь идет об экологически чис­той энергии, к тому же дешевой в перспективе, хотя первоначальные затраты, возможно, кому-то покажутся высокими. Но следует помнить: строительство с лихвой окупится, ведь срок службы такой станции составляет 30–40 лет.

Выработка энергии на АЭС, в отличие от объектов ВИЭ, не зависит от погодных условий, времени суток и времени года. Она вырабатывается постоянно, это непрерывный процесс на протяжении десятилетий.

Накануне стало известно, что в Великобритании закрылась пос­ледняя в стране угольная электростанция. Уходит в прошлое эра таких объектов, являющихся мощнейшим источником загрязнения экологии.

Даже школьники сейчас знают, что электростанции, работающие на угле и природном газе, выбрасывают в атмосферу углекислый газ, тем самым увеличивается парниковый эффект. Происходит нагрев земной атмосферы, что в свою очередь приводит к климатическим изменениям. Все это хорошо видно уже хотя бы по тому, как меняется погода. Между тем на атомных электростанциях выбросы CО2 ничтожно малы.

В этом году страны «Большой семерки» договорились отказаться от угля к 2035-му. Италия заявила о своем намерении отключить угольные электростанции, кроме тех, что находятся на острове Сардиния, уже в следую­щем году.

Наша страна также взяла на себя международные экологические обязательства. К 2060 году мы должны достичь углеродной нейтральности.

АЭС должна быть безопасной, эффективной и обслуживаться местными специалистами. В этом вопросе я принципиален.

Даже не сомневаюсь, что мы в состоянии обучить местные кад­ры и подготовить своих специалистов, которые смогут реализовать важнейший проект. Тем самым мы обеспечим автономию в энергоснабжении, являющуюся основой для развития промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы.

Кадры для атомной станции надо начинать готовить немедленно, чтобы гарантировать безопасность работы АЭС, автономность и независимость. К тому же это будет лучшим ответом всем, кто ставит под сомнение способность Казахстана самостоятельно обслуживать такой объект и гарантировать его безопасность.