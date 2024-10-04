Кто он, основатель Семипалатной крепости?

Основателем Семея стал сын небогатого тобольского дворянина – Иван Григорьевич Андреев. В апреле 1776 года он прибыл на правый берег Иртыша, чтобы построить новую крепость.

В Семее о нем знают лишь члены краеведческого общества «Прииртышье». О капитане Анд­рееве нам рассказал краевед Павел Жуков. Сам Павел Николае­вич узнал об Иване Андрееве от своего друга и коллеги Виктора Кашляка. Как-то Виктор Николаевич сообщил ему, что обнаружил в метрических книгах уничтоженного в 30-е годы Знаменского собора запись о точной дате смерти Ивана Григорьевича Андреева.

– К своему стыду, я не знал, о ком говорит мой друг. В чем честно ему и признался. Тогда Виктор посоветовал мне обязательно найти книгу «Описание Средней Орды киргиз-кайсаков», которая в то время еще только готовилась к изданию в Алматы. Собственно, в ней опубликованы два исследования, написанные самим инженером-капитаном Андреевым. Они стали для меня неисчерпаемым источником для изучения истории семипалатинского Прииртышья середины и второй половины XVIII века, а также исследования жизни и деятельности самого автора этих уникальных первоисточников, – рассказывает Павел Жуков.

Перу основателя крепости Семипалатной на том месте, где сейчас широко раскинулся вдоль обоих берегов Иртыша Семей, принадлежит «Домовая летопись, по роду их писанная капитаном Андреевым в 1789 году. Начата в Семипалатинске». По сути, это уникальная и наиболее полная энциклопедия по истории развития Семипалатинска второй половины XVIII века. Как руководителю строительства, Андрееву были доподлинно известны все подробности закладки и строительства перенесенной Семипалатной крепости с первого места ее расположения на 16 верст выше по Иртышу.

– Иван Григорьевич строил мосты, крепости, церкви, снимал карты и планы трактов, редутов, форпостов и многих других воен­ных укреплений в восточных и северных районах Казахстана, – рассказывает Павел Жуков. – Помимо Семипалатинской, он строил и такие крепости Иртышской линии, как Усть-Каменогорская, Ямышевская, Бухтарминская. Читая эту книгу, я понял, что о вкладе в изучение истории нашего края, сделанном капитаном Андреевым, который, по сути, является основателем нашего города, сегодня никто не знает. Не было и других источников, где бы можно было почерпнуть информацию о жизни и деятельности первостроителя нашего города.

«Домовая летопись...» подверг­лась тщательному изучению. Краевед выписывал все факты и даты, которые были связаны с общественной и личной жизнью капитана. А потом ему повезло. Павел Жуков во Всемирной сети обнаружил формулярный список служб капитана Андреева. Этот документ позволил исследователю дополнить и уточнить даты и некоторые факты, почерпнутые им при изучении «Домовой летописи...».

Удивительно, но никаких данных, даже косвенных, об Иване Андрееве нет в Центре документации новейшей истории Семея. Увы, история не сохранила и портрета первостроителя Семипалатинска. По крайней мере до сих пор никому не удалось его обнаружить. Хотя положение в обществе, которое занимал основатель нового города, позволяло ему заказать собственный прижизненный портрет. Известно, что он заказывал список со знаменитой иконы Знаменско-Абалацкой Божьей Матери. Но и эта копия не сохранилась до нашего времени.

– В 1782 году по личной просьбе казахского султана Абулфеиза Андреев совершил «секретную экспедицию» в его кочевья в приграничных областях Восточного Казахстана и там записал предания о происхождении кочевых родов и династий Среднего жуза. Длительные изыскания в архивах Тюмени, Тобольска и Семипалатинска, сбор этнографического материала привели Андреева к написанию его главного труда – «Описание Средней Орды киргиз-кайсаков», – продолжает Павел Жуков.

Известна дата рождения Ивана Григорьевича Андреева – 31 января 1744 года. Он родился в Тобольске в большой семье скромного дворянина. Кстати, какое-то время отец Ивана был воеводой в небольшом городке Илимске.

Григорий Андреев отдал двух своих сыновей – Ивана и Александра – для обучения в частную немецкую школу. В ту пору ею руководил бывший шведский военнопленный, немец по национальности, которого все запросто называли Сильвестрович. Вместе с Иваном Андреевым науки постигали и дети высокообразованных немецких семейств Тобольска. Другим источником новых знаний и интересных бесед служило семейство богатых и просвещенных купцов Корнильевых, с которыми Андреевы состояли в довольно близком родстве. Именно эти тобольские купцы известны как издатели первого в Сибири журнала «Иртыш, превращающийся в Иппокрену».

Постоянно вращаясь в кругах людей просвещенных, высоко­образованных, Иван впитывал в себя новые и интересные знания, как губка. Однако обучение в прес­тижной школе вскоре стало для семьи Андреевых не по карману. Это случилось после безвременной кончины главы семейства. Поэтому мама Ивана Григорьевича вынуждена была отдать сыновей в Ивановский монастырь для завершения образования. И уже через год матушка устроила сына рядовым в Олонецкий драгунский полк, который квартировал в Петропавловской крепости на юге Сибири. Смышленого солдата быст­ро замечает начальство, и Ивана зачис­ляют в местную гарнизонную школу, по окончании которой он входит в резервную команду капитана А. Ф. Соймонова. Под началом этого офицера началась военная карьера Ивана Андреева.

В разные годы он служит в нескольких недавно построенных крепостях, расположенных вдоль Иртышской линии: Омской, Ямышевской и Железинской. А в 1776 году его перевели на службу в качестве военного инженера-топографа в Семипалатную крепость. Он за все годы практически ни разу не брал отпуска, чтобы побывать дома, в кругу родных и близких.

Суровые будни военной службы не отразились на самом капитане. Наоборот, он живо интересовался обычаями и нравами казахов, их историей и культурой. Кроме того, в 1764 году Андреев вместе с командиром Сибирского корпуса Иоганном фон Шпингером организовывает в Омске первый в азиатской части России любительский театр. Скажем больше, он выступает в нем в качестве главного режиссера-постановщика. Первые классические спектак­ли на подмостках омского театра состоялись уже через несколько месяцев после его основания.

В 1776 году было принято решение о переносе Семипалатной крепости на новое, более удобное место. Надо сказать, что в свое время основатели первой крепости – подполковник Ступин и дворянин Чередов – не совсем удачно выбрали место для ее закладки: обзор с реки закрывали большие и малые острова, которые мешали вести оборону фортеции ее защитникам. Наконец, к середине 70-х годов XVIII века, одну из крепостных стен, ту, что примыкала к Иртышу, приходилось перестраивать несколько раз из-за губительного действия волн на линию берега. И вместо того чтобы развиваться и расширяться, крепость суживалась. А окружающие ручьи, ключи и болота мешали найти удобные участки для строительства домов и хозяйственных служб.

На вновь прибывшего в Семипалатную крепость военного топографа Андреева была возложена задача: найти удобное место для закладки новой крепости. И он справился с поставленной задачей, предложив заложить будущий город на правом берегу Иртыша – в районе заброшенного буддийского храма, вошедшего в историю под названием Семь палат. Эти полуразвалившиеся саманные строения капитан использовал во время строительства крепости. Здесь он разместил пекарню.

Уже в марте 1777 года епископ Тобольский и Сибирский Варлаам предписывает в новой крепости построить большой каменный православный собор, один из первых на Иртышской линии. Строительст­вом Знаменского собора занимались комендант крепости Илья Титов и инженер-капитан Иван Андреев. Средства на строительство собирали, что называется, всем миром. Сумма пожертвований составила 23 тыс. рублей серебром.

Именно в этом соборе многие годы спустя прошло отпевание Ивана Андреева, о чем свидетельствует запись в соборных метрических книгах, найденных краеведом Виктором Кашляком.

Прожив большую часть жизни на границе Сибири и Казахстана, Иван Андреев свободно владел казахским языком. Выполняя приказы и поручения начальства, он часто бывал в разных кочевьях, где изучил язык, нравы, традиции и обычаи кочевого народа. Эти знания пригодились ему, когда он помогал генералу А. Д. Скалону при составлении первого в России русско-казахского словаря, содержащего в себе значение казахских терминов и выражений.

Иван Григорьевич Андреев ушел из жизни 28 апреля 1824 года в Семипалатинске – городе, который сам построил. Скорее всего, его похоронили в одном из склепов на старинном городском кладбище. Этот погост разрушили, когда более полувека назад началось строительство городского стадиона «Спартак».

В 30-е годы прошлого века был взорван Знаменский собор, тот самый, в строительстве которого капитан Андреев принимал активное участие и даже на собственные средства купил один из колоколов. Ямышевские ворота, построенные по проекту Анд­реева, были снесены в начале 70-х годов прошлого века при реконструкции улицы. А уже в XXI веке уничтожили последнее напоминание об основателе города: весной 2012 года было разрушено здание бывшей гаупт­вахты – старейшего каменного сооружения Семея, последнего из сохранившихся строений капитана Андреева. Кроме того, в городе нет ни одного объекта, носящего его имя. Краеведы не первый год безрезультатно просят о присвоении имени Ивана Андреева одной из городских улиц или набережной.

– Все меняется, меняются и названия улиц нашего города. Вот только одно имя мы до сих пор не можем прочесть на табличке – имя инженера-капитана Ивана Андреева. Неужели недостоин? – сетует Павел Жуков.