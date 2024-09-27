Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
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Возбуждено уголовное дело, идет поиск подозреваемых
Министерство внутренних дел РК сообщило об обнаружении схрона оружия на пути следования президента Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz
«При проверке маршрута следования кортежа главы государства в Туркестанской области сотрудниками МВД, КНБ совместно с СГО обнаружен схрон стрелкового оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных и следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств и задержанию подозреваемых лиц», - говорится в информации.
Иная информация в интересах следствия не разглашается, добавили в министерстве.