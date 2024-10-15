В Мажилисе состоялся правительственный час на тему развития рынка труда

Парадоксальная ситуация сложилась на рынке труда. Минтруда констатирует, что при высоком уровне безработицы казахстанцы не хотят идти на зарплату ниже 800 тысяч тенге, не имея при этом должного уровня квалификации. Депутаты же из разговоров с таксистами узнали, что многие из них, имея специальности, вынуждены зарабатывать извозом.

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Такси, такси, вези-вези

На тему развития рынка труда в Мажилисе состоялся правительственный час. Разговор с таксистом в своем выступлении упомянул депутат Асхат Аймагамбетов. Как-то решил он воспользоваться услугой такси да и, как водится, разговорился с водителем, который по образованию оказался инженером-гидрологом.

– Его звали Сержан, очень приятный и добродушный человек. Ранее он работал инженером-гидрологом. Он увлеченно рассказывал о своем образовании, о своей профессии и управлении водными ресурсами. Но в какой-то момент он замолчал, возможно, понял, что я собирался задать воп­рос. Он попытался оправдаться: «Вы сами понимаете. У меня есть семья, кредиты. И хотя я очень люблю свою профессию, с работой инженера-гидролога далеко не уедешь». Конечно, это не единичный случай, это отражение проб­лемы на рынке труда. Я уверен, что каждый депутат в этом зале может привести подобные примеры, – рассказал мажилисмен.

По мнению депутата, то, что квалифицированные специалис­ты не работают по своей профессии, равно как и сложившийся дисбаланс на рынке труда, имеет сложные и комплексные причины.

– Мы говорим, что не хватает кад­ров, но при распределении грантов ситуация такова. Например, на специальность «гид­ромелиорация» не было подано ни одной заявки. То есть конкурс составил ноль человек. Из 300 грантов, выделенных на транс­портное строительство, было занято только 29. То есть на один грант приходится 0,1 человека. Эти примеры ясно показывают, что проблема кадрового дефицита очень серьезна. Проблема заключается не только в количестве грантов или их неправильном распределении. Думаю, нам всем очевидно, что вопрос не только в наличии колледжей и университетов, которые готовят специалис­тов, или в качестве их обучения, – посетовал мажилисмен.

Он констатировал, что прог­раммы занятости не решают проб­лему в стране, и вспомнил, что с 2008 года их было принято пять, но концептуально они остались теми же: обучение, микрокредиты и временные рабочие места.

Асхат Аймагамбетов подчерк­нул, что эти меры не приносят долгосрочного эффекта, а количество безработных остается высоким, несмотря на отчеты о ежегодном трудоустройстве поч­ти миллиона человек.

– Как так получается, что ежегодно трудоустраивается по миллиону человек, а безработица остается неизменной? – недоумевает депутат.

По словам Аймагамбетова, Казахстан столкнется с еще большим давлением на рынок труда: уже через пять лет число новых рабочих на рынке будет прирас­тать на 350 тыс. человек в год. В то же время рынок не успевает создавать качественные рабочие места, а большая их часть приходится на государственный сектор. Кроме того, депутат отметил отсутствие скоординированной работы между различными министерствами и ведомствами. Экономику планирует МНЭ, занятость курирует Минтруда, а образование – несколько других ведомств. Это разобщение мешает эффективному решению проблем рынка труда.

– Проблема также и в том, что именно госсектор, а не бизнес, обеспечивает порядка 50% всей занятости в нашей стране, или около 70% всех рабочих мест. Воп­реки всем мерам господдержки, триллионным кредитам и триллионным налоговым льготам частный капитал в виде частных юрлиц и ИП генерирует только 2,8 миллиона рабочих мест, или только 33% занятости. То есть, несмотря на все меры, именно государство является и остается основным генератором занятости. Кроме того, значительная часть рабочих мест является временной и с низкой заработной платой. Это очень тревожный показатель, – отметил он.

Депутат также отметил, что нет адекватной оценки доли мигрантов на рынке труда. Не говоря уже о релокантах. Помимо этого, недос­таточно уделяется внимание вопросам глобального рынка труда.

– Рост трудовой миграции – это отражение глобальных трендов. Мы должны начать управлять трудовой миграцией, – подчерк­нул он.

По его мнению, Правительство почти не занимается трудовыми и социальными правами казахстанцев, выезжающих на работу в другие страны.

– Не уходя далеко, взять хотя бы страны ЕАЭС. По разным подсчетам, около 200 тысяч наших граждан работают в ЕАЭС, а это фактичес­ки целая отрасль. Много наших соотечественников нелегально трудятся в Южной Корее, причем не на высококвалифицированных работах, а так сказать, «қара жұмыста», или же в Англии собирают клубнику. Сколько их и почему эти факторы не учитываются в нашей статистике занятости, мы не знаем. Надо понять и принять объективную действительность: наши граждане выезжают на трудо­устройство в зарубежные страны, и эта тенденция будет набирать обороты, – добавил он.

Депутат предложил усилить роль колледжей в подготовке кад­ров, поднять стоимость грантов и обновить материально-техническую базу учебных заведений. Также он предложил установить обязательные требования для компаний, которые создают новые производства, по трудоустройству местных молодых специалистов.

– Необходимо, чтобы национальные проекты были ориентированы на создание постоянных рабочих мест, а не временных, – сказал депутат.

Асхат Аймагамбетов отметил, что технологический прогресс приведет к исчезновению некоторых профессий и появлению новых, что требует гибкости рабочей силы. Автоматизация и искусственный интеллект могут создать парадокс: с одной стороны, безработица, с другой – нехватка кадров, которые могут работать с новыми технологиями.

– Нам нужно пересмотреть систему переобучения и подготовить специалистов для работы с системами искусственного интеллекта, – заключил депутат.

300 тысяч не деньги?

Между тем вице-спикер палаты Дания Еспаева напомнила, что в нынешнем Послании Глава государства обозначил ряд приоритетных направлений в вопросах повышения кадрового потенциала и дал Правительству конкретные поручения.

– 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. По мнению экс­пертов, спрос на специалис­тов с профессионально-техническим образованием на 70% превышает потребность в выпускниках с высшим образованием. В связи с этим необходимо повышение престижа рабочих профессий через реформирование техничес­кого и профессионального образования. Кроме того, для повышения статуса человека труда необходимы стимулирую­щие меры. Также в целях обеспечения экономики квалифицированными кадрами с учетом пот­ребностей современного рынка труда, вузов, образовательных программ необходимо пересмотреть и усилить связь с реальными секторами экономики, – сказала она.

А пока в стране 87% новых рабочих мест создаются в основном в низкопродуктивных и средне­срочных секторах и имеют временный характер.

– Вызывает особую озабоченность безработица молодежи. Эта проблема будет усугубляться за счет ежегодного, более трехсот тысяч прогнозируемого притока молодежи на рынок труда. Проб­лемы начинаются на стадии перехода от системы образования к рынку труда, где молодежь через образование не может ни улучшить свои навыки, ни через трудоустройство набраться опыта.

Для повышения кадрового потенциала страны государство ежегодно предоставляет гранты в высшие учебные заведения и колледжи на бесплатное обучение. В этом году в вузы приняли около 74 000, а в колледжи – 143 000 новых студентов. Однако трудо­устройство выпускников вызывает серьезную озабоченность.

– Скажем, в 2023 году по специальности трудоустроено лишь 40% выпускников колледжа. При этом, к сожалению, государственные органы не в курсе вопроса трудоустройства выпускников вузов. Это приводит к тому, что выпускники пополняют ряды безработных или в любом месте продолжают работать. Часть из них вынуждена вновь обратиться за государственной поддержкой, на нее опять тратятся бюджетные средства, – констатировала Дания Еспаева.

Министр труда и соцзащиты населения (МТСЗН) Светлана Жакупова проблему признает, да и как не признать. Она перечислила уязвимые места рынка. Так, несмотря на активные меры государства по стимулированию экономики, вклад частного бизнеса в создание новых рабочих мест составляет всего около 20%. Это в 4 раза меньше, чем в странах ОЭСР. Соответственно на сегодняшний день прирост рабочих мест обеспечивается низкопродуктивными отраслями и государственным сектором.

Высок уровень неформальной занятости. В 2023 году объем фонда оплаты труда, рассчитанный по данным фактических пенсионных отчислений, составил 20 трлн тенге. В то же время по оценкам Бюро национальной статистики, фонд оплаты труда почти в два раза больше – 38 трлн тенге. Наибольшее расхождение данных по фонду оплаты труда наблюдается в секторах торговли, сельского хозяйства и недвижимости.

В стране наблюдается растущая потребность экономики в кадрах со средним профессиональным образованием.

Светлана Жакупова сообщила, что для создания эффективного, справедливого и динамичного рынка труда и повышения уровня жизни казахстанцев Минтруда были определены пять основных направлений работы: повышение эффективности государственных инвестиций, увеличение количества качественных рабочих мест, усиление кадрового потенциала, формализация занятости, развитие экосис­темы занятости.

В ходе обсуждения проблематики депутат Анас Баккожаев рассказал, что в регионах не знают, что делать. С одной стороны, вакансии есть, но казахстанцы не особо стремятся на них трудо­устраиваться.

– В регионах поднимается один вопрос: что делать с безработными? Нам говорят: у нас столько вакансий. В селе, например, люди числятся безработными и получают пособия. Понятно, когда это человек с инвалидностью. Но когда здоровый человек получает пособие по безработице? Работы много, но никто не идет. Мы разводим лень, вот это пособие по безработице является причиной, толкает на именно такой ленивый образ жизни (перевод с казахского языка. – Прим. авт.), – высказался депутат.

Министр Светлана Жакупова с информацией народного избранника согласилась. Есть граждане, отметила она, которые не хотят работать за зарплату в 300 тыс., требуя минимум 800. Причем зачастую это люди, которые не имеют достаточного уровня квалификации. Министр считает, что пора вводить ответственность за отказ трудиться.

– Люди не идут на субсидируемую или иную работу, предлагаемую государством. (…) В СКО нужен сварщик, зарплата – 600 тысяч тенге. На такую работу не идут люди, не могут найти кадров. Любовь к работе, трудолюбие мы должны воспитывать с семьи. Для сравнения: в Китае дети привлекаются к работе, то есть они с малого возраста в семье прививают любовь к труду. Это нужно регулировать не только в воспитательно-идеологической работе, но и регулировать законодательно. Нужно ужесточать законодательство, когда человек отказывается от работы, – считает она.

Обратная сторона безработицы

Депутат Берик Бейсенгалиев заметил в материалах МТСЗН несоответствия в размере медианной заработной платы в стране. В информации Минтруда ключевые показатели рынка труда демонстрируют положительную динамику. Так, отмечен рост среднемесячной зарплаты до 403 тыс. тенге, а медианная зарплата выросла до 278 тыс. тенге.

– То есть номинальная зарплата выросла за пять лет в два раза, и рост реальной зарплаты составил плюс 28 процентов. Но при рассмотрении нового Налогового кодекса нам Минэкономики и Минфин представили официальные данные по фонду оплаты за 2023 год, согласно которым всего плательщиков индивидуального подоходного налога (ИПН) более 8 миллионов человек, при этом 52%, или 4,25 миллиона человек, получают зарплату в размере до 150 тысяч тенге. Насколько коррект­ны данные о том, что медианная зарплата уже достигла 278 тысяч тенге, если у нас 52% плательщиков ИПН получают зарплату ниже 150 тысяч тенге? – спросил мажилисмен.

Из ответа главы Минтруда стало понятно, что тревожиться нет причин. Дело в том, что у Минфина данные складываются из фактически уплаченного ИПН, при этом есть категории, которые освобождены от его уплаты.

– У нас же система складывается из 10-процентных пенсионных взносов, которые изымаются у источника выплаты. То есть до исчисления подоходного налога у нас удерживается эти 10%, и когда работодатель перечисляет их уже в банки второго уровня, чтобы отправить в ЕНПФ, эти деньги оставляют след в нашей системе, и мы считаем их фактически самыми верными и правильными. Если работодатель перечисляет, значит, человек работает, и мы учитываем одного человека только один раз, по его ИИН, – пояснила министр.

Говорили о проблемах трудоустройства инвалидов, проф­ориентации, учебных заведений среднего звена, прогнозирования рынка труда. Поднимали депутаты и проблемы урбанизации. Люди едут в города, потому что в селах нет работы, а уровень профессионализма прибывших зачас­тую не позволяет трудиться на квалифицированной работе. Не оправдала себя, отметила министр Жакупова, и программа переселения из южных регионов в северные.

– Много граждан, которые приезжают в северные регионы, неквалифицированные, – пояснила она.

Подводя итоги правчаса, депутат Айна Мусралимова затронула другую сторону безработицы, в частности, среди молодежи. Ежегодный приток молодежи в сферу занятости составляет 300 тыс. человек, а с учетом демографии далее это количество будет расти.

– В социальных сетях почти ежедневно мы видим вопиющий разгул преступности. Драки, избие­ния, убийства, мошенничество. Почему молодежь в центре этих случаев? Не потому ли, что она не занята, нет работы? Нужно понимать, что вопросы молодежной занятости – это не только решение проблем трудоустройства, это и фактор снижения преступности, – сказала она.

До сих пор, отметила депутат, самым серьезным недостатком остается значительное несоответствие направлений обучения спросу на труд по тем или иным профессиям и специальностям. Четких методических указаний по отбору направлений профобучения нет. Случаи целевого обучения безработных под запросы работодателей пока не носят массового характера. В результате обученные безработные нередко испытывают те же проблемы с трудоустройством, что и до обучения.

– Поэтому сегодня необходимо кардинально пересмотреть госполитику в отношении занятости. И прежде всего нужны меры по созданию ниш занятости для молодежи. Для этого необходимы новые подходы в их подготовке и ориентации на рынке труда с учетом современных требований, – сказала Айна Мусралимова.