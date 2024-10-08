Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова

Фото: instagram/arman_duisenov_official

Печальной вестью с подписчиками сегодня поделилась телеведущая Ляйла Султанкызы, сообщает Kazpravda.kz

«Выражаю глубокие соболезнования семье! Пусть Аллах дарует остальным долгую жизнь. Держитесь, особенно маме очень тяжело и больно потерять ребенка», – прокомментировала она на своей странице в Instagram.

Также информацию о смерти парня подтвердили в ДП Алматы.

«По данному факту Бостандыкским районным управлением полиции возбуждено уголовное дело. Причина и обстоятельства происшествия выясняются», – проинформировали в правоохранительных органах.

Напомним, в ноябре прошлого года скончался заслуженный деятель культуры, известный композитор, обладатель ордена «Құрмет» Арман Дуйсенов. Он был известным композитором песенного жанра, а также популярным телеведущим. Неоднократно становился победителем республиканских песенных конкурсов.

Наибольшую популярность обрели его произведения «Кездер-ай», «Арман», «Сені сағындым», «Жан қызым», «Ауылдағы қыз».

В последние годы занимал пост директора филиала «Гулдер» АО «Қазақ әуендері».