Президент: Стремление к миру путем переговоров - это стратегическое благоразумие

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В ходе своего выступления, глава государства подчеркнул, что Казахстан продолжит отстаивать голоса средних держав на международных форумах, в том числе в Совете Безопасности ООН.

– Мы хотели бы видеть более инклюзивную и устойчивую международную систему. Государства, независимо от того, какие они – маленькие или большие, должны иметь возможность вносить свою лепту в построение лучшего мира. Казахстан готов и впредь последовательно играть активную роль на мировой арене. Мы находимся на стыке дипломатии, экономического сотрудничества и многостороннего управления. Благодаря нашему влиянию, которое мы осуществляем совместно с нашими коллегами и партнерами, мы можем в значительной степени формировать будущий мир. Мы не хотим быть безучастными наблюдателями в этом меняющемся международном порядке, напротив, мы стремимся стать архитекторами более сбалансированной, справедливой и устойчивой глобальной системы – сказал президент.

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев еще раз высказался по вопросу разрешения российско-украинского конфликта.

– Как я уже сказал в ходе переговоров с канцлером Шольцем, Россия в военном отношении непобедима. Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики Президента Путина, и самой историей. Поэтому мы считаем необходимым искать варианты мирного урегулирования и поддерживаем реалистичные планы всех государств, включая Китай и Бразилию. Другого пути нет. Альтернатива – это война на взаимное истребление. Возможно, некоторые мировые силы заинтересованы в этом, но это путь в бездну. Стремление к миру путем конструктивных переговоров – это не признак слабости, а проявление стратегического благоразумия, – заявил глава государства.

Напомним, ранее президент уже высказывался на тему российско-украинского конфликта во время недавнего официального визита федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Астану.