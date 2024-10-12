Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Провести отопительный сезон без перебоев. Такую задачу поставил аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев на заседании по вопросам готовности коммунальных служб к зиме.

– В прошлом году в областном центре возникали трудности с подключением к отоплению жилых домов, не имеющих КСК. Такая ситуация не должна повториться, – потребовал глава региона. – Правительство выделило необходимые средства для качественной подготовки к зиме. Исключительно важно, чтобы предстоящий сезон теплоснабжения прошел без перебоев. Нужно взять под жесткий контроль готовность котельных и топливных запасов учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также социальных объектов. Директору Кызылординского производственного филиала АО «ҚазақГазАймак» поручаю создать аварийно-диспетчерскую службу в каждом районном центре области.

По информации главы отдела «Теп­ловые системы» кызылординской ТЭЦ Хасангали Имангалиева, в Кызылорде к централизованному теплоснабжению подключен 1 621 объект, на балансе предприятия находятся 23 энергопроизводящих учреждения. В рамках шести проектов реконструированы тепловые сети общей протяженностью 9,5 км.

Еще 4,3 км внутриквартальных теплотрасс отремонтированы за счет средств предприятия. Проводится работа по гид­равлическим испытаниям на плотность и прочность магистральных и тепловых труб. Начало отопительного сезона запланировано на 15 октября.