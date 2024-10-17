Чемпионат мира по боксу: определен состав молодежной команды Казахстана

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Тренерский штаб назвал имена спортсменов, которые примут участие в молодежном чемпионате мира в Будве (Черногория), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет

Фото: olympic.kz

Страну на мировом первенстве представят следующие спортсмены:

- Диас Берикбай (до 48 кг)

- Бексултан Боранбек (до 51 кг)

- Бауыржан Муратов (до 54 кг)

- Жансери Кошербаев (до 57 кг)

- Алексей Хаванцев (до 60 кг)

- Ахмет Усенов (до 63,5 кг)

- Торехан Сабырхан (до 67 кг)

- Онер Сеилхан (до 71 кг)

- Санжарали Бегалиев (до 75 кг)

- Мадияр Бексултанов (до 80 кг)

- Бахытжан Айтмуханов (до 86 кг)

- Расул Асанханов (до 92 кг)

- Аслан Едильбайулы (свыше 92 кг)

Напомним, ЧМ пройдет с 23 октября по 3 ноября. 

#чемпионат #бокс #молодежь #сборная

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