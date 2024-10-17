Чемпионат мира по боксу: определен состав молодежной команды Казахстана
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Тренерский штаб назвал имена спортсменов, которые примут участие в молодежном чемпионате мира в Будве (Черногория), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет
Страну на мировом первенстве представят следующие спортсмены:
- Диас Берикбай (до 48 кг)
- Бексултан Боранбек (до 51 кг)
- Бауыржан Муратов (до 54 кг)
- Жансери Кошербаев (до 57 кг)
- Алексей Хаванцев (до 60 кг)
- Ахмет Усенов (до 63,5 кг)
- Торехан Сабырхан (до 67 кг)
- Онер Сеилхан (до 71 кг)
- Санжарали Бегалиев (до 75 кг)
- Мадияр Бексултанов (до 80 кг)
- Бахытжан Айтмуханов (до 86 кг)
- Расул Асанханов (до 92 кг)
- Аслан Едильбайулы (свыше 92 кг)
Напомним, ЧМ пройдет с 23 октября по 3 ноября.