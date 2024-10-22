Казахстанские юниоры эстетической гимнастики завоевали медали в Гонконге

– Соревнования проходили с 10 по 13 октября, в них приняли участие более 60 команд из 14 стран, – рассказала президент Казахстанской федерации эстетической групповой гимнастики Мадина Бектурганова. – Было разыграно 20 комплектов медалей. Казахстан на соревнованиях представляли 15 команд в разных возрастных категориях. В рамках чемпионата Азии среди юниоров две наши команды – Samruk и Flame – стали серебряными и бронзовыми призерами.

Чемпионами Азии (ЧА) в категории «Юниоры 14–16 лет» признана столичная команда Alan-Junior. Сереб­ряные призеры ЧА – алматинская команда LiEl, в категории «Сеньоры» – столичная команда Samruk.

– Наши дети, наши спортсмены показали великолепные результаты, чем мы гордимся и поздравляем их с успешным выступлением, – отметила Мадина Бектурганова.

Этот вид спорта развивается в Казахстане лишь последние пять лет. Главной соперницей Казахстана выступает Япония.

– Эстетическая групповая гимнас­тика в Японии развивается дольше, чем у нас. Там ее продвигают около 10 лет. Мы новички в этом виде спорта. Наши спортсменки заняли второе место в старшей группе. Японская команда – первое. Но если следую­щий чемпионат Азии в 2026 году пройдет в Астане, обязательно победим, – поделилась планами вице-президент Казахстанской федерации эстетической групповой гимнастики Айгерим Арпабаева.

Главный тренер Казахстана по эстетической групповой гимнастике Венера Джайлауова поблагодарила своих коллег, которые на протяжении нескольких лет осуществляли подготовку команд.

– Сейчас команда сборной Казахстана готовится к чемпионату мира, который состоится в ноябре в Эстонии. Уверены, что достойно представим нашу страну, – сказала она.

Эстетическая гимнастика имеет множество преимуществ, по мнению спикеров. Это красивый и грациозный вид спорта, который учитывает возрастные особенности развития детей, формирует командный дух, ответственность и дисциплину.