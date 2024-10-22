Казахстанские юниоры эстетической гимнастики завоевали медали в Гонконге Спорт 22 октября 2024 г. 1:30 8 Юлия Полонская старший корреспондент отдела политики Итоги состоявшихся в Гонконге чемпионата Азии, Кубка мира и международного турнира по эстетической групповой гимнастике обсудили на площадке СЦК. Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов – Соревнования проходили с 10 по 13 октября, в них приняли участие более 60 команд из 14 стран, – рассказала президент Казахстанской федерации эстетической групповой гимнастики Мадина Бектурганова. – Было разыграно 20 комплектов медалей. Казахстан на соревнованиях представляли 15 команд в разных возрастных категориях. В рамках чемпионата Азии среди юниоров две наши команды – Samruk и Flame – стали серебряными и бронзовыми призерами. Чемпионами Азии (ЧА) в категории «Юниоры 14–16 лет» признана столичная команда Alan-Junior. Серебряные призеры ЧА – алматинская команда LiEl, в категории «Сеньоры» – столичная команда Samruk. – Наши дети, наши спортсмены показали великолепные результаты, чем мы гордимся и поздравляем их с успешным выступлением, – отметила Мадина Бектурганова. Этот вид спорта развивается в Казахстане лишь последние пять лет. Главной соперницей Казахстана выступает Япония. – Эстетическая групповая гимнастика в Японии развивается дольше, чем у нас. Там ее продвигают около 10 лет. Мы новички в этом виде спорта. Наши спортсменки заняли второе место в старшей группе. Японская команда – первое. Но если следующий чемпионат Азии в 2026 году пройдет в Астане, обязательно победим, – поделилась планами вице-президент Казахстанской федерации эстетической групповой гимнастики Айгерим Арпабаева. Главный тренер Казахстана по эстетической групповой гимнастике Венера Джайлауова поблагодарила своих коллег, которые на протяжении нескольких лет осуществляли подготовку команд. – Сейчас команда сборной Казахстана готовится к чемпионату мира, который состоится в ноябре в Эстонии. Уверены, что достойно представим нашу страну, – сказала она. Эстетическая гимнастика имеет множество преимуществ, по мнению спикеров. Это красивый и грациозный вид спорта, который учитывает возрастные особенности развития детей, формирует командный дух, ответственность и дисциплину. #Спорт #чемпионат #гимнастика #юниоры #Гонконг