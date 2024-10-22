Женщины стали осознаннее относиться к своему здоровью

Согласно ответам наших женщин, 72% из них все еще занимаются самолечением. Остальные заверили, что никогда не принимают препараты без назначения врача. При этом в случае возникновения симптомов заболевания 51% женщин ждут, когда они пройдут сами собой, и, только если этого не случится, идут к врачу. Отрадно, что число женщин, оттягивающих визит к врачу, все же снизилось на 11%, а тех, кто обращается к медикам при появлении первых симптомов заболеваний, возросло на 9%.

В целом опрос нынешнего года показал, что казахстанки чаще стали обращать внимание на профилактические меры и больше заботиться о своем здоровье. Знаковым результатом опроса стало увеличение процента женщин, считающих себя «совершенно здоровыми». По сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 5% и составил 11%. Отметим, что в опросе приняли участие 2 500 респонденток со всей страны в возрасте до 29 лет.

По словам президента Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины профессора Вячеслава Локшина, наши женщины стали проявлять больше интереса к различным аспектам своего здоровья:

– Это позитивно влияет на их общее состояние и способствует раннему выявлению тех заболеваний, которые могут негативно сказываться на репродуктивной функции, приводя к бесплодию.

Напомним, что сфера науч­ных интересов профессора более 40 лет связана с женским здоровьем. По его словам, сегодня женщины меньше болеть не стали. Современные тенденции таковы, что девушки позже выходят замуж, позже рожают детей. К сожалению, на свет стали чаще появляться дети с ДЦП, у малышей чаще диагности­руют гормонозависимые заболевания. Женщины обращаются с заболеваниями, связанными с работой яичников, влиянием окружающей среды.

– Создается впечатление, что сегодня стало выявляться больше рака шейки матки, рака молочной железы, что также связано с гормональной перестройкой организма, но появились и методы ранней диагностики, УЗИ-аппараты высокого качества, вакцинация. Сегодня есть диагностика на генном уровне, позволяющая выявить факторы, которые ведут к высокому риску заболеваний, – отметил академик Национальной академии наук Вячеслав Локшин.

Он напомнил, что очень важны скрининги, позволяющие диагностировать болезнь на ранней стадии. Отрадно, что в Казахстане внедряется и вакцинация девочек от вируса папилломы человека. Говоря о женском здоровье, Вячеслав Локшин также отметил, что сейчас доступны более щадящие гормональные препараты, которые могут продлить качество жизни в период менопаузы. Поэтому женским здоровьем надо заниматься на протяжении всей жизни: ходить к гинекологу, проводить исследование молочных желез, делать маммографию.

– Есть контрацептивы, которые обеспечивают 90% эффекта и не оказывают негативного влияния на здоровье. Неправильная контрацепция может привести к серьезным нарушениям в организме, а нежелательная беременность подростков – это катастрофа. По статистике, за год около тысячи подростков преры­вают беременность, а еще есть ранние роды – до 17–18 лет. Этими вопросами надо серьезно заниматься, – считает Вячеслав Локшин.

Профилактика – это основа здоровья. Именно эту идею стараются донести до женщин страны наши врачи-гинекологи, и об этом же говорит социальный проект Kazakhstan Women’s Health.