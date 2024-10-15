Жизнь, посвященная народу: 130 лет исполняется со дня рождения Сакена Сейфуллин

В канун юбилейной даты в Казахском агротехническом исследовательском университете, носящем имя основоположника современной казахской литературы, состоялась международная научно-практическая конференция «Сакен Сейфуллин: жизнь для народа».

фото пресс-службы КазАТИУ им. С. Сейфуллина

По словам организаторов, мероприятие призвано показать природу лирики выдающегося поэта и приобщить молодежь к его творческому наследию, а также рассмотреть историю становления общественно-политических взглядов Сакена Сейфуллина, посвятившего свою жизнь отстаиванию культурной и национальной идентичности казахского народа. Конференция стала завершающим и итоговым событием в череде более 50 мероприятий, прошедших в этом году в КАТИУ в честь юбилея выдающегося казахского поэта и общественного деятеля.

Перед началом конференции прошла церемония возложения цветов к памятнику Сейфуллину, расположенному перед главным корпусом КАТИУ.

Почтить память Сакена Сейфуллина и познакомиться с деятельностью одного из ведущих университетов страны приехали видные казахстанские ученые и общественные деятели, среди которых были депутат Мажилиса Парламента Серик Егизбаев, государственный и общественный деятель Оралбай Абдикаримов, доктор филологических наук, профессор, академик НАН РК, генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы, директор столичного музея Сакена Сейфуллина Марат Абсеметов, а также потомки и земляки Сейфуллина, историки и литераторы из Алматы и Караганды. В «Сейфуллинских чтениях» приняли участие представители университетов Монголии, Узбекистана, Башкирии, Турции.

В начале конференции вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин зачитал текст поздравительного письма Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Сакен Сейфуллин – историческая личность, внесшая большой вклад в укрепление нашей государственности. Он руководил страной в очень трудный исторический период, прилагая все усилия для развития казахского общества. Он всегда ставил интересы народа превыше всего, осуществил масштабные изменения в области экономики, образования, науки и культуры. Его перу принадлежат произведения, которые вошли в золотой фонд казахской литературы. Его жизнь, патриотизм и внимание к людским судьбам по сей день являются примером для наших граждан», – отмечалось в поздравительном адресе. Глава государства пожелал плодотворной работы участникам конференции и выразил уверенность, что представленные на ней исследования послужат дальнейшему развитию науки и сәкентану.

Также были зачитаны письма председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева, председателя Мажилиса Парламента Ерлана Кошанова, министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова и акима Астаны Жениса Касымбека. Приветствие от имени председателя Союза писателей Беларуси Алеся Карлюкевича зачитала кандидат филологических наук, профессор Светлана Ананьева.

Модератором на открытии конференции выступил доктор филологических наук, профессор, академик НАН РК Бейбит Мамраев.

– 130-летие со дня рождения Сакена Сейфуллина отмечают по всему Казахстану. Его жизнь похожа на тернистый путь. Знания о деятельности Сейфуллина очень важны для молодого поколения казахстанцев. Он стал жертвой тотального террора, но его идеи и творческое наследие остаются с нами. Мы не можем утверждать, что процесс изучения жизни и творчества Сакена Сейфуллина завершен. Изучение истории Казахстана продолжается, – подчеркнул Бейбит Мамраев.

В мероприятии также приняли участие директор Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова Зиябек Кабульдинов, доктор филологических наук, академик НАН РК, профессор ЕНУ им. Л. Гумилева Серик Негимов, профессор КазНУ им. аль-Фараби Куляш Ахмет, профессора КарГУ им. Е. Букетова Жандос Смагулов и Шапагат Жалмаханов, драматург Канат Жунисов, ученица столичной школы-гимназии № 80 им. С. Сейфуллина Махаббат Нуртазина и студент третьего курса КазАТИУ им. С. Сейфуллина Елдар Амирхан.

В ходе конференции ученые говорили о Сакене Сейфуллине как о поэте-новаторе, который внес ценный вклад в развитие литературного казахского языка, о связи его творчества с фольклорными традициями, его общественно-политической деятельности и взаимоотношениях с писателями Советского Союза. Тематика секционных заседаний отличилась разноплановостью: их участники говорили о развитии казахстанского образования и науки, проблемах аграрного сектора, цифровых инновациях в сельском хозяйстве, о градостроительстве и архитектуре.

Также в рамках конференции в университете открылся Центр Сакена Сейфуллина. Здесь собраны книги, посвященные жизни и творчеству выдающегося поэта, прозаика и драматурга. Гости отметили высокий уровень подготовки и проведения конференции и назвали ее знаковой в деле исследования жизни и творчества Сакена Сейфуллина.

– Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю нашей страны и государственности. Важность его творчества и всего жизненного пути неоценима, – подчеркнул председатель правления – ректор Seifullin University академик НАН РК Канат Тиреуов.

Отметим, что в 2024-м КАТИУ разработал новую программу развития на 2025–2029 годы, направленную на трансформацию в один из ведущих отечественных вузов сельскохозяйственного профиля, работающих по принципу «опережающей подготовки кадров». Утвердить документ планируется до конца года.

Университет предложил новые уникальные образовательные программы, которые в ближайшем будущем позволят вывести аграрно-промышленный сектор на новый уровень и превратить его в еще более конкурентоспособный элемент экономики. Причем не только в пределах республики, но и на центральноазиатском пространстве. Здесь будут выпускать специалистов по водной дипломатии и аграрному менеджменту, атташе по сельскому хозяйству. Программы разработаны в сотрудничестве с ведущими мировыми университетами аграрного направления Польши, Германии, Италии, Франции, России, Канады, Китая, Австрии. РУДН намерен открыть на базе КАТИУ свой филиал.

75 дисциплин студенты изучают в условиях производств. Базами для производственной практики стали более чем 200 компаний различных отраслей производства, крупные сельхозформирования. Учащиеся вуза проходят стажировку в страны Европы.

В завершение делегатам конференции были вручены памятные медали к 130-летию Сакена Сейфуллина.

Напомним также, что в Казахстане имя Сакена Сейфуллина носят 33 школы и столичный университет.