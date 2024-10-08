Ждут туристов в Атырау

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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В нефтяном регионе прис­тальное внимание уделяется туризму, важность развития которого в нынешнем Послании особо отметил Глава государства, акцентировав при этом внимание на вопросах соз­дания современной инфраструктуры.

фото из архива автора

«Хочу особо отметить, что при реализации туристических проектов важно не нарушить экологический баланс, избежать ущерба природе», – отметил также Президент.

Ранее, в начале нынешнего лета, Глава государства провел совещание по развитию туризма, в ходе которого отметил, что туризм выступает катализатором динамичного развития мировой экономики. Кроме того, эта отрасль является одной из наиболее привлекательных для инвесторов.

Касым-Жомарт Токаев указал на недостаточное использование имеющегося в стране потенциа­ла в сфере туризма, несмотря на выгодное географическое расположение Казахстана, разнообразие природы, богатое и уникальное историко-культурное наследие страны.

Если говорить об Атырауской области, то с начала текущего года в туристскую отрасль было инвестировано свыше 6,6 млрд тенге. По данным областного акимата, в прошлом году нефтяной регион посетили 172 тыс. туристов, при этом объем оказанных услуг в денежном выражении составил 5,9 млрд тенге.

Как сообщили в областном акима­те, за первый квартал года число однодневных посетителей региона достигло почти 33 тыс. человек, из них в визит-центре «Средневековый Сарайшык» побывали почти 5,5 тыс. гостей. Министерством туризма и спорта разработана и утверждена Дорожная карта развития туризма Атырауской области до 2025 года. Об этом во время посещения области сообщил вице-министр Мирас Толебаев.

В рамках «дорожной карты» ведутся реконструкция подъездных путей к туристским объектам и работы по укреплению набережной реки Жайык (Урал) на общую сумму 108,5 млрд тенге.

Кроме того, на 2024–2025 годы запланировано осуществление двух инфраструктурных проектов стоимостью 8,3 млрд тенге. Это строительство автодороги протяженностью 34 км к некрополю «Акмешит» в Жылыойском районе и 16 км дороги к могиле Махамбета Утемисова.

Как отметил вице-министр туризма и спорта Мирас Толебаев, западно-казахстанский регион богат памятниками истории и культуры.

– Считаю, что эти объекты при соответствующей рекламе достойны стать для туристов одними из наиболее привлекательных. Туристская отрасль – важнейшее и динамично развивающееся направление сектора экономики. В рейтинге Всемирного экономического форума по туризму и путешествиям среди 119 стран Казахстан занял 52-е место в перечне наиболее популярных туристских маршрутов. Таким образом, наша республика значительно улучшила свои позиции, опередив соседей по Центральной Азии, – сказал Мирас Толебаев.

Он напомнил, что в целях развития туристской отрас­ли государство оказывает ряд мер поддержки. К примеру, за каждую санитарно-гигиеническую точку на объектах туризма ежемесячно будет производиться оплата в размере 83 тыс. тенге.

– Для дальнейшего развития отрасли министерством прорабатываются новые инициативы. К примеру, срок льготного кредитования для гостиниц с международной франшизой продлен с 7 до 10 лет, это новшество уже вступило в силу. Для стимулирования массового туризма осуществляется проект по внедрению туристской системы «Кэшбэк» – до 20 процентов от стоимости тура. Для повышения качества обслуживания в гостиничном секторе предлагается реформировать систему классификации оте­лей. Те критерии, что действуют ныне, установлены еще в 2008 году и не соответствуют существующим мировым стандартам. Для закрепления этих инициатив на законодательном уровне проводится совместная работа с депутатами, – уточнил Мирас Толебаев.

Атырау в основном считается промышленным регионом, где в течение десятилетий ведется добыча нефти и газа. Хотя посмотреть туристам есть на что. К примеру, на лотосовые поля, расположенные в Курмангазинском районе. Но чтобы добраться до этих прекрасных мест, потребуются время и терпение. Главная дорога до Курмангазинского района – республиканская трасса Атырау – Астрахань, реконструкция которой идет уже пять лет. Полное завершение работ планируется до конца текущего года.

Курмангазинский район – единственный в республике, где каждый год обильно цветут лотосы. А начинают они распус­кать свои необычные цветы с середины июля до последней недели августа. Долина лотосов охватывает порядка пяти тысяч гектаров и занесена в Красную книгу, является охраняемой природной территорией.

#туристы #Атырау лотос

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