Расследования в сфере защиты конкуренции выявили ряд нарушений в Жамбылской области

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Нарушителям направлены 12 уведомлений и 16 предупреждений, внесено девять предписаний, проведено 10 анализов состояния конкуренции на товарных рынках в сферах агропромышленного комплекса, топливно-энергетического сектора, промышленности и других отраслей.

– В этом году в регионе возбуж­дено пять административных дел за нарушение законодательства в сфере защиты конкуренции. По данным делам наложены штрафы на общую сумму 2 888 438 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 8 749 475 тенге, – сообщил в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций руководитель областного департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК Жандос Азимов.

В ходе одного из расследований установлено, что при реализации жидкого кислорода ТОО «Казфосфат», злоупотребляя своим доминирующим положением, повысило цену на продукцию на 180%. В результате в отношении субъекта наложен штраф в размере 1 203 300 тенге с конфис­кацией монопольного дохода в сумме 8 344 170 тенге.

На сегодняшний день штраф и монопольный доход полностью оплачены. Плюс к этому внесено предписание по стабилизации цен на жидкий кислород.

Нарушение антимонопольного законодательства зафиксировано и в деятельности КГП на ПХВ «Жамбыл су». Здесь зафиксированы факты установления монопольной высокой цены. Руководство предприятия признало вину и наложенный штраф в размере 429 043 тенге полностью оплатило.

– Также мы провели расследование в отношении компаний «Берикболсын жолдары» и «Копбосын», занимающихся услугами по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Подтверждены признаки антиконкурентного соглашения в части фальсификации результатов конкурса государственных закупок, – рассказал Жандос Азимов. – Дело в том, что оба ТОО за 2019–2023 годы совместно приняли участие в 14 лотах и выиграли работы на общую сумму более 337 496 504 тенге. ТОО «Копбосын» выиграло по девяти лотам, ТОО «Берикболсын жолдары» – по пяти. Когда два субъекта устанавливали цену, один из них создавал ложную конкуренцию. И эти действия чередовались между собой.

В итоге в отношении ТОО «Берикболсын жолдары» будет наложен штраф в размере 598 156 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 2 435 576 тенге, а ТОО «Копбосын» придется выплатить в бюджет 2 915 214 тенге с конфискацией 12 657 000 тенге дохода. Материалы дел направлены в областной департамент экономических расследований Агентства РК по финансовому мониторингу для проведения досудебного расследования.

Следует отметить, что департамент управляет советом по выяв­лению и устранению барьеров на товарных рынках, которым рассмотрено 17 проблемных случаев. На сегодняшний день шесть из них благополучно разрешены на региональном уровне.

– Примером работы совета является устранение антиконкурентных действий акиматов по проведению тендеров на рынке твердых бытовых отходов. На очередном заседании структуры был поднят вопрос о необходимости проведения конкурса на определение участников рынка, осуществляющих сбор и транспортировку ТБО акиматами районов. Согласно законодательству, их проведение является обязательным для обеспечения справедливой конкуренции и предотвращения монополистического контроля рынка, – отметил руководитель регионального антимонопольного ведомства.

Отсутствие конкурса было приз­нано департаментом антиконкурентным действием. На основании выявленных нарушений в адрес аппаратов акимов районов направлены соответствующие уведомления.

Кроме того, выявлено, что КГП на ПХВ «Предприятие по жилищно-коммунальному хозяйству акимата Кордайского района» не получало согласия антимонопольного органа на осуществление ремонта и содержание автомобильных дорог, а значит, не имело права выполнять соответствующую работу. Депар­таментом внесено предписание о прекращении осуществления и исключении из устава видов деятельности, по которым не получено согласие антимонопольного органа.

Филиалу НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области внесено предписание за перерегистрацию устава КГП на ПХВ «Предприятие по жилищно-коммунальному хозяйству акимата Кордайского района». Дело в том, что к нему подключены виды деятельности, по которым не получено согласие антимонопольного органа. На сегодняшний день предписания полностью выполнены.