Спорт
Названа официальная дата боя-реванша Головкин – Альварес
Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF в среднем весе Геннадий Головкин и экс-чемпион Сауль Альварес встретятся в повторном поединке 5 мая, сообщает Sports.kz
со ссылкой на BoxingScene.
Подробная информация о месте проведения поединка будет обнародована в ближайшее время.
Первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября минувшего года. Тогда в нем была зафиксирована ничья. С того момента команды боксеров приступили к переговорам о реванше.
Ожидается, что победитель этого противостояния встретится с чемпионом по версии WBO Билли Джо Сондерсом и таким образом получит возможность стать абсолютным чемпионом в среднем весе.