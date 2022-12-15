Названы самые распространенные причины смерти в Казахстане

С начала года в Казахстане умерли 101,7 тыс. человек. Это на 26,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передает корреспондент Каzpravda.kz со ссылкой на ranking.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Собщается, что в текущем году наблюдается заметное снижение смертности во всех регионах страны.

В региональном разрезе наибольшая численность умерших была зафиксирована в Алматы, а также в Карагандинской Туркестанской областях. Наименьшая — ожидаемо в новообразованной Улытауской области.

Сокращение численности умерших составило от 18,7% в Северо-Казахстанской области до 52,5% в Восточно-Казахстанской.

Среди самых распространенных причин смерти в Казахстане чаще всего фигурировали болезни системы кровообращения. Далее идут такие причины, как злокачественные новообразования, болезни органов дыхания, несчастные случаи, отравления и травмы, а также болезни органов пищеварения.

