Назым Кызайбай вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу
Кызайбай завладела преимуществом с первого раунда боя
Представительница команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай выиграла четвертьфинальный бой на чемпионате мира в Ливерпуле (Великобритания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Назым не испытала серьезных проблем в поединке против Анны Охоты (Украина). Доминирование в ринге завершилось победой единогласным решением судей.
Таким образом, казахстанка вышла в полуфинал в весовой категории до 48 килограммов.