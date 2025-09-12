Фото: НОК РК

Представительница команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай выиграла четвертьфинальный бой на чемпионате мира в Ливерпуле (Великобритания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Назым не испытала серьезных проблем в поединке против Анны Охоты (Украина). Доминирование в ринге завершилось победой единогласным решением судей.

Таким образом, казахстанка вышла в полуфинал в весовой категории до 48 килограммов.