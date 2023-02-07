Не будет ни дефицита, ни роста цены – Минторговли РК о сахаре

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что в Казахстане не повторится прошлогодняя ситуация с дефицитом сахара, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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«На сегодня практически закончили финансировать свои сахарные заводы. В ближайшее время мы готовы будем стартовать. Конечно, по большей части сахар будет тростниковый, но, по крайней мере, не будет проблем, которые мы видели в прошлом году. В меморандумах прописана максимальная цена в 460 тенге – это цена, которая сегодня есть у нас на прилавках», – сообщил на пресс-конференции в Правительстве Серик Жумангарин.

Он добавил, что в прошлом году казахстанские сахарные заводы произвели 306 тысяч тонн собственного сахара из тростника и 50 тысяч из сахарной свеклы.

В целом, по его словам, Программа по развитию сахарной отрасли позволит нарастить производство собственного сахара до 270 тысяч тонн до 2025 года.