Не дожил до скачек: породистого скакуна пустили на "согым" воры в Карагандинской области

Сельчан, похитивших и пустивших на убой чистокровного англо-арабского скакуна, задержали в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

В отдел полиции Шетского района 30-летний мужчина заявил на неизвестных, которые ночью проникли в сарай и похитили породистого коня. Скакуна стоимостью 1,5 млн тенге карагандинец готовил для выступлений на международных скачках.

«Полицейские установили личности подозреваемых – двоих мужчин 23 и 54 лет. Вскоре они были задержаны на блокпосту ОП Шетского района. Мужчины дали признательные показания, пояснив, что украденого коня забили и разделали. Вещественные доказательства изъяты. Ведется досудебное расследование по уголовной статье «Скотокрадство», – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП области Аслан Ускембаев.

Также он отметил, что с начала года в области похищено 644 головы скота, из которых возвращено 547.

Для пресечения и раскрытия краж скота с 13 сентября по 30 декабря в регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Скотокрад». В его рамках на автодорогах выставлено 17 мобильных блокпостов.