«Не надо бояться» – вице-премьер о новом Налоговом кодексе

Мажилис,Налоги,Правительство
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект Налогового кодекса с сопутствующими поправками, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как напомнил заместитель Премьер-министра-министр национальной экономики Серик Жумангарин, проект рассматривается с сентября прошлого года. В текущем году в него были внесены концептуальные поправки.

«Первое - НДС будет равен 16%. Второе – порог по НДС. Порог по НДС определить в размере 40 млн тенге. Третье – социально значимые продукты питания, книгопечатание, археология - освобождаются от уплаты НДС. Четвертое – в социальной сфере, в здравоохранении Правительством будет определен социальный список медикаментов, освобожденных от НДС. НДС будут обложены только платные медицинские услуги. Ставка НДС будет 10%», - обозначил основные нововведения вице-премьер. 

Также он сообщил, что КПН в социальной сфере установлен на уровне 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. Кроме того, будут обложены НДС банковские операции. 

«Для того чтобы они не выросли в цене, Агенство по защите конкуренции совместно с Правительством проведет анализ обоснованности текущих расценок. По специальному налоговому режиму будет введен не разрешительный, а запретительный список. Все что не запрещено - будет разрешено.

По сельхозтоваропроизводителям оставим все как есть. То есть льгота минус 70% остается. Восьмое – обрабатывающая промышленность будет облагаться по ставке КПН 20%», - перечислил нормы закона вице-премьер. 

Он также остановился на основных аспектах законопроекта.

«Мы сокращаем количество налогов, платежей и сборов. Вместо 12 налогов будет 11, 2 платы из 10 предлагается к исключению: платы за размещение рекламы и за пользование лицензиями. Предлагается объединить 3 платы: за пользование водными ресурсами, за лесные пользования и за пользование животным миром. Будет плата за использование природных ресурсов. Количество ставок в этих платах будет сокращено на 77. Предлагается сократить 6 видов сборов. По ним будут исключены 34 вида ставок. Также исключаются 5 видов госпошлин, ставки по ним будут сокращены на 51», - ответил глава МНЭ. 

Будут оптимизированы и  налоговые льготы.

«По данным налоговых деклараций признаны льготами 453 нормы на сумму 3,4 трлн. тенге. На сегодня предлагается отменить 128 налоговых льгот на сумму более 1,3 трлн тенге. Кроме того, мы создаем более прозрачную новую систему в этом вопросе. Даем понятие налоговой льготы. Прописываем условия предоставления, продления, сокращения льгот. Ежегодно будет проводится мониторинг их эффективности. Мы дифференцируем налоговые ставки.

Базовая ставка КПН сохраняется на уровне 20%, но для отдельных секторов будет установлена повышенная ставка. Это банковский и игорный сектор. Ставка составит 25%. Для финансового лизинга и социальной сферы предлагается ставка в 10%. Для сельхозтоваропроизводителей ставка остается на уровне 3%», - добавил Жумангарин. 

Предусмотрены дополнительные стимулы для инвесторов, в том числе для геологоразведки.

«Мы предлагаем 100%-ные вычеты по затратам на строительство, покупку оборудования и программного обеспечения, а также на их реконструкцию и модернизацию. Планируется разрешить использование вычетов на расходы по разведке в рамках действующих контрактов или вне их. Также предлагается ввести нулевую ставку НДПИ до 5 лет для разработки новых низкорентабельных частей месторождений», - сказал Жумангарин. 

Вводятся налоговые преференции для переработки твердых полезных ископаемых. Для зрелых нефтяных месторождений предлагается альтернативный налог на недропользование. 

«Экономия от налоговых льгот не останется у недропользователей. Предусмотрен запрет на получение дивидендов. Средства будут направлены на инвестиции в добычу и развитие региона — улучшение инфраструктуры, обучение местных кадров и поддержку научных исследований», - сказал вице-премьер. 

Реформируются и специальные налоговые режимы.

«Это один из самых обсуждаемых вопросов проекта кодекса. Специальные налоговые режимы будут значительно оптимизированы. В результате их останется только три. Сейчас их семь. Вводится новый льготный режим для самозанятых, специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации и специальный налоговый режим для крестьянских и фермерских хозяйств», - пояснил Жумангарин. 

Предлагается повышенное налогообложение отдельных категорий товаров, так называемый «налог на роскошь».

«Для этого предлагается увеличить ставки налога на имущество, если стоимость недвижимости превышает 450 миллионов тенге. Также планируется введение акцизов на легковые автомобили стоимостью более 75 миллионов тенге, а также на дорогие морские суда и летательные аппараты. В целях справедливости предлагаются акцизы в размере 10% на дорогие алкогольные напитки и сигары», - пояснил вице-премьер.  

Также, предлагается сервисная модель работы с налогоплательщиками. 

«Налоговое администрирование перестанет быть карательным. Акцент будет направлен на внедрение так называемого «фискального» сопровождения от колыбели до закрытия. При этом будет сокращена на 30% налоговая отчетность. Мы предлагаем кардинально изменить подходы при камеральном контроле. Если сейчас это больше контрольный подход, то в будущем эта процедура будет носить предупредительный характер, из сферы устранения нарушений в сферу выявленных расхождений», - сказал Жумангарин. 

Изменятся подходы и в принудительном взыскании налоговой задолженности. 

«Важным моментом является то, что теперь мы не будем блокировать всю деятельность бизнеса из-за незначительных сумм налогов», - подчеркнул Жумангарин. 

Есть изменения и в части специального налогового режима для среднего и малого бизнеса. Теперь он будет называться СНГ  на основе упрощенной декларации. Лимит дохода – 600 тыс. МРП сохраняется, как и сейчас. Снимаются ограничения по численности работников. Ставка 4% и может быть снижена маслихатами до 50%. Правительством было предложено распространение режима только по определенным видам деятельности и главное условие – только B2C операции.

При этом операции В2В могут осуществляться только в рамках спецрежима. Если налогоплательщик, работающий в общеустановленном режиме, покупает товар или услугу у «спецрежимщика», то он не имеет право ставить себе на вычет такие расходы. 

Количество видов деятельности будет регулироваться Правительством. 

«Таким образом, магазины у «дома», парикмахерские и предприниматели, работающие с населением, подпадут под эти условия и не станут плательщиками НДС. Им не надо бояться», - сказал вице-премьер.

#мажилис #налоги #Жумангарин #налоговый кодекс

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