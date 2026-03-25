Главы правительств Казахстана и России обсудили вопросы сохранения экосистемы Каспия

Стороны подтвердили готовность к совместным природоохранным мерам, передает Kazpravda.kz

В ходе переговоров внимание также уделено совместным действиям по сохранению экосистемы Каспийского моря и реализации природоохранных инициатив. 

"Казахстан выступает за системное и согласованное взаимодействие всех прикаспийских государств, направленное на предотвращение дальнейшего снижения уровня Каспийского моря и стабилизацию экологической ситуации. По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева разрабатывается проект Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия", - говорится в сообщении Правительства РК. 

По итогам встречи стороны подтвердили намерение по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, Михаил Мишустин прибыл в Казахстан с трехдневным визитом. Олжас Бектенов и Михаил Мишустин рассмотрели вопросы торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, реализации проектов в сфере промышленности и энергетики, транспорта, а также взаимодействие в области экологии.

Популярное

Все
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Глава государства направил поздравление Президенту Греции
Военные и спасатели работают над предотвращением подтоплений в Аркалыке
В Казахстане снизилась заболеваемость туберкулезом - Минздрав
Нурлан Байбазаров назначен помощником Президента по экономическим вопросам
Ливень в Атырау вызвал электрозамыкание на мосту: двоих прохожих ударило током
Неделя мультфильмов: в Казахстане стартовали показы отечественной анимации
Ветерана ВОВ Александра Балабаса поздравили с 100-летним юбилеем
Роман Скляр и Чжао Лэцзи обсудили расширение сотрудничества в транспорте, инвестициях и энергетике
Олжас Бектенов и Михаил Мишустин провели переговоры в Астане
В Казахстане усиливают подготовку школьников к чрезвычайным ситуациям
Антициклон принесет тепло - прогноз погоды на 26-28 марта
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
Преступную схему выдачи 2 000 незаконных займов раскрыли в Уральске
Дети снова играют в асыки!
Особенный фильм про сильных людей
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Школа искусств открылась в селе
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Тенденции и перспективы госслужбы
Агния Барто – голос детства
Радуют глаз ковры Приаралья
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Слово о замечательном человеке

Читайте также

Олжас Бектенов и Михаил Мишустин провели переговоры в Астане
От имени Президента вручены госнаграды за вклад в развитие …
Бектенов поручил усилить контроль за улучшением ситуации в …
Бектенов провел совещание по совершенствованию системы здра…

