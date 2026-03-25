В ходе переговоров внимание также уделено совместным действиям по сохранению экосистемы Каспийского моря и реализации природоохранных инициатив.

"Казахстан выступает за системное и согласованное взаимодействие всех прикаспийских государств, направленное на предотвращение дальнейшего снижения уровня Каспийского моря и стабилизацию экологической ситуации. По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева разрабатывается проект Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия", - говорится в сообщении Правительства РК.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, Михаил Мишустин прибыл в Казахстан с трехдневным визитом. Олжас Бектенов и Михаил Мишустин рассмотрели вопросы торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, реализации проектов в сфере промышленности и энергетики, транспорта, а также взаимодействие в области экологии.