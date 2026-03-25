Олжас Бектенов и Михаил Мишустин провели переговоры в Астане
В центре внимания - торговля и промышленное сотрудничество
Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, прибывший в Казахстан с рабочим визитом, провели двусторонние переговоры, передает Kazpravda.kz.
Рассмотрены вопросы торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, реализации проектов в сфере промышленности и энергетики, транспорта, а также взаимодействие в области экологии.
«Благодаря совместным усилиям глав государств Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Владимира Владимировича Путина казахско-российские отношения выведены на качественно новый уровень взаимодействия. Объемы взаимной торговли в последние годы вплотную приблизились к ориентиру в $30 млрд», - подчеркнул Олжас Бектенов.