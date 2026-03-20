По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственные награды гражданам, внесшим значительный вклад в социально-экономическое развитие, а также укрепление законности и правопорядка в стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
Премьер-министр подчеркнул, что принятие новой Конституции стало проявлением единства и сплоченности казахстанского общества и важным этапом масштабных преобразований.
«Глава государства неоднократно подчеркивал, что смысл реформ не в формальных изменениях, а в повышении качества жизни людей, укреплении справедливости и доверия к государству. В новых условиях особенно важны слаженная работа государственного аппарата и бизнеса. Только так можно обеспечить устойчивое продвижение реформ и их реальную отдачу для общества», — отметил Олжас Бектенов.
Орденом «Парасат» награждены:
- министр юстиции Ерлан Сарсембаев;
- председатель правления АО «НК «ҚазМұнайГаз» Асхат Хасенов;
- председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Талгат Алдыбергенов;
- первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков;
- главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.