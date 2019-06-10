Не в лучшем составе

Еще накануне вылета команды РК в Брюссель стало известно, что по разным причинам не смогут помочь своей дружине несколько основных игроков. Это в первую очередь Бактиёр Зайнутдинов из российского «Ростова», представители «Астаны» Дмитрий Шомко и Юрий Логвиненко, капитан «Тобола» Азат Нургалиев, получившие травмы, а также Александр Меркель из голландского «Хераклеса». Его отсутствие в коллективе до сих пор остается для многих загадкой. Хотя приглашение он получил.

Тренерскому штабу нашей команды пришлось вводить свежие силы. Дебютировал в составе Александр Марочкин из «Кайсара», который обязан был цементировать центр обороны. Еще одним новичком стал Тохтар Жангылышбай, еще в 2015 году при Юрии Крас­ножане примерявший майку национальной команды. Он оказался в нашем составе единст­венным чистым форвардом. И по ходу поединка с «красными дьяволами» все забросы вперед адресовались ему.

Скажем откровенно: Тохтар ничего путного в этой игре не смог показать. Вообще команда Казахстана за первый тайм так ни разу и не потревожила обладателя «золотой перчатки» Тибо Куртуа.

А вот его коллеге Дмитрию Непогодову пришлось раз за разом отражать удары хозяев. Фаворит встречи с первых минут начал стрелять, как из «катюши». Мощными «выст­релами» на старте отметились Аксель Витцель, Кевин де Брюйне. И трижды вратарь казахстанцев спасал свои ворота. Но и он не помог, когда Эден Азар прострелил вдоль ворот, а Дрис Мертенс слету отправил мяч в сетку ворот. Правда, по ходу мяч попал в Темирлана Ерланова и изменил траекторию полета – 1:0.

Не прошло и 3 минут, как в ворота Дмитрия Непогодова залетел еще один мяч. Это Тимоти Кастанье использовал навес партнера и головой пробил неотразимо. Защитники сборной РК на этот раз стали просто наблюдателями красивого действа.

В первой половине встречи хозяева могли отличиться еще несколько раз. Один Ромелу Лукаку имел три возможнос­ти. Его удары либо блокировались защитниками, либо на пути мяча вставал Непогодов. Запомнились удары Мертенса, братьев Азар – Эдена и Торгана. Несколько попыток поразить цель имел Кевин де Брюйне. Один его удар потряс перекладину ворот.

Во втором тайме тренерский штаб казахстанцев внес коррективы в состав. Вместо Жангылышбая на поле появился Бауыржан Исламхан, который заметно оживил игру в центре. Однако сказать, что наши отодвинули игру от своих ворот, нельзя. Хозяева так же плели кружева на подступах к штрафной площади казахстанской команды. И третий гол, забитый ими, стал закономерным явлением. Вездесущий Мартин пробил, и мяч попал в штангу, отлетел прямо в ноги Лукаку. Тот не мешкая отправил его в сетку ворот.

Команда Михала Билека с появлением Исламхана стала смело идти вперед. Сам Бауыржан однажды проверил на бдительность вратаря хозяев. Куртуа забрал мяч в руки. Да и появление на поле Абата Аимбетова несколько активизировало действия гостей. Актобинец тут же заработал для своей команды штрафной удар. Но выжать максимум пользы от этого посланцы нашей страны не сумели.

…Бельгийцы с 9 очками по-прежнему лидируют в группе «I». На 2-м месте расположилась команда России, которая дома установила рекорд нынешних отборочных состязаний, забив в ворота Сан-Марино 9 безответных мячей. Трудную победу одержали в родных стенах шотландцы. Они со счетом 2:1 обыграли сборную Кипра. Именно британцы с 6 очками идут третьими.

У киприотов и казахстанцев после 3 туров в активе по одной победе. И замыкают турнирную таблицу футболисты Сан-Марино. С этой командой наша сборная играет завтра на «Астана-Арене».