Не в лучшем составе

Еще накануне вылета команды РК в Брюссель стало известно, что по разным причинам не смогут помочь своей дружине несколько основных игроков. Это в первую очередь Бактиёр Зайнутдинов из российского «Ростова», представители «Астаны» Дмитрий Шомко и Юрий Логвиненко, капитан «Тобола» Азат Нургалиев, получившие травмы, а также Александр Меркель из голландского «Хераклеса». Его отсутствие в коллективе до сих пор остается для многих загадкой. Хотя приглашение он получил.
Тренерскому штабу нашей команды пришлось вводить свежие силы. Дебютировал в составе Александр Марочкин из «Кайсара», который обязан был цементировать центр обороны. Еще одним новичком стал Тохтар Жангылышбай, еще в 2015 году при Юрии Красножане примерявший майку национальной команды. Он оказался в нашем составе единственным чистым форвардом. И по ходу поединка с «красными дьяволами» все забросы вперед адресовались ему.
Скажем откровенно: Тохтар ничего путного в этой игре не смог показать. Вообще команда Казахстана за первый тайм так ни разу и не потревожила обладателя «золотой перчатки» Тибо Куртуа.
А вот его коллеге Дмитрию Непогодову пришлось раз за разом отражать удары хозяев. Фаворит встречи с первых минут начал стрелять, как из «катюши». Мощными «выстрелами» на старте отметились Аксель Витцель, Кевин де Брюйне. И трижды вратарь казахстанцев спасал свои ворота. Но и он не помог, когда Эден Азар прострелил вдоль ворот, а Дрис Мертенс слету отправил мяч в сетку ворот. Правда, по ходу мяч попал в Темирлана Ерланова и изменил траекторию полета – 1:0.
Не прошло и 3 минут, как в ворота Дмитрия Непогодова залетел еще один мяч. Это Тимоти Кастанье использовал навес партнера и головой пробил неотразимо. Защитники сборной РК на этот раз стали просто наблюдателями красивого действа.
В первой половине встречи хозяева могли отличиться еще несколько раз. Один Ромелу Лукаку имел три возможности. Его удары либо блокировались защитниками, либо на пути мяча вставал Непогодов. Запомнились удары Мертенса, братьев Азар – Эдена и Торгана. Несколько попыток поразить цель имел Кевин де Брюйне. Один его удар потряс перекладину ворот.
Во втором тайме тренерский штаб казахстанцев внес коррективы в состав. Вместо Жангылышбая на поле появился Бауыржан Исламхан, который заметно оживил игру в центре. Однако сказать, что наши отодвинули игру от своих ворот, нельзя. Хозяева так же плели кружева на подступах к штрафной площади казахстанской команды. И третий гол, забитый ими, стал закономерным явлением. Вездесущий Мартин пробил, и мяч попал в штангу, отлетел прямо в ноги Лукаку. Тот не мешкая отправил его в сетку ворот.
Команда Михала Билека с появлением Исламхана стала смело идти вперед. Сам Бауыржан однажды проверил на бдительность вратаря хозяев. Куртуа забрал мяч в руки. Да и появление на поле Абата Аимбетова несколько активизировало действия гостей. Актобинец тут же заработал для своей команды штрафной удар. Но выжать максимум пользы от этого посланцы нашей страны не сумели.
…Бельгийцы с 9 очками по-прежнему лидируют в группе «I». На 2-м месте расположилась команда России, которая дома установила рекорд нынешних отборочных состязаний, забив в ворота Сан-Марино 9 безответных мячей. Трудную победу одержали в родных стенах шотландцы. Они со счетом 2:1 обыграли сборную Кипра. Именно британцы с 6 очками идут третьими.
У киприотов и казахстанцев после 3 туров в активе по одной победе. И замыкают турнирную таблицу футболисты Сан-Марино. С этой командой наша сборная играет завтра на «Астана-Арене».