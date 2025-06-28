Неделя «Закон и порядок»: в Актобе прошёл республиканский форум

Закон и Порядок
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В рамках продвижения идеологии в обществе «Закон и порядок» Агентством по противодействию коррупции совместно с Министерством науки и высшего образования и Лигой академической честности в г.Актобе проведен республиканский форум по продвижению культуры добропорядочности в сфере образования, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Лига академической честности – это объединение образовательных учреждений, направленное на продвижение принципов справедливости и неподкупности, развитие этических стандартов и предотвращение нарушений в системе образования.

Цель форума – укрепление принципов академической честности, профилактики коррупции и развитию региональных университетов.

В работе форума приняли участиепорядка 200 ведущих представителей образовательной и научной сфер страны, в том числе вице-министр науки и высшего образования Кобенова Г.И., заместитель акима области Батырхан Ж.Н., члены Общественного совета Агентства, а также представители более 100 вузов страны.

В своем приветственном слове первый заместитель Председателя Агентства Улан Саркулов отметил, что академическая честность – это основа качественного образования и успешного профессионального развития.

Лига стала ключевым инструментом в формировании культуры добропорядочности и открытости для учебных заведений высшего образования.

Аналогичная работа проводится среди школ и колледжей, тем самым охватывая все уровни образовательного процесса и обеспечивая системный подход к формированию ценностей добропорядочности.

В ходе открытой дискуссии спикерами внимание акцентировано на важность культуры честности и ее роли в повышении качества образования.

Презентованы результаты работы, проводимой в сфере среднего и высшего образования, цифровой трансформации образовательного процесса, а также опыт ведущих вузов страны.

Одновременно анонсировано создание Консорциума по продвижению академической честности в школах и колледжах.

По всей стране проведен отбор 20-ти школ и 20-ти колледжей (по одной школе и одному колледжу в каждом регионе), где будет проведено пилотное апробирование стандартов академической честности. 

Запуск пилота запланирован на сентябрь, приуроченный к началу нового учебного года.

В целом, форум стал одной из платформ для продвижения в обществе принципа «Закона и порядка», обмена опытом и обсуждения ключевых направлений работы по укреплению добропорядочности и честности в сфере образования.

#Актобе #Антикор #форум

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