Неделю тушили более 900 га горящего камыша в Атырауской области

В Атырауской области потушили возгорание камышитовой растительности вдоль побережья Каспийского моря, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

Напомним, 7 июля в 09:30 в болотистой местности побережья Каспийского моря, в 30 км от села Кенузек города Атырау, загорелся камыш.

«На протяжении 7 дней сотрудники ДЧС области и Государственного природного резервата «Ақжайық» боролись с огнем в сложных условиях: повышенная температура воздуха, заболоченная местность и густая растительность. Прохождение пожарной автотехники было затруднено, поэтому тушить пришлось в пешем порядке ранцевыми огнетушителями, хлопушками и авиацией. Задействовано было 80 человек и 14 единиц техники. На очаги с воздуха была сброшена почти 501 тонна воды», – рассказали о борьбе с пожаром в ДЧС.

12 июля в 16:30 загорание камышитовой растительности локализовали. 13 июля в 16:00 полностью потушили.

По информации ГПР «Акжайык», основанной на космомониторинге Қазақстан Ғарыш Сапары, общая площадь пожара составила 910 га.