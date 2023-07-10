Еще 10 га пожара удалось победить в Атырауской области
445
Буланова Наталия
выпускающий редактор
Площадь активного открытого горения камыша в Атырауской области удалось снизить до 18 га, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
На данный момент производится аэровизуальное обследование. Принятыми мерами по тушению как авиа, так и наземным способом, удалось снизить площадь горения до 18 га.
«Авиацией МЧС проводится активная проливка мест тления камыша. С начала пожара сброшено около 300 тонн воды. Тушение продолжается», – проинформировали в МЧС.
По данным ведомства, в ликвидации ЧС задействованы около 100 человек и более 20 единиц техники ДЧС, ГПР «Акжайык».
Напомним, вчера площадь горения была снижена с 50 до 28 га.