Еще 10 га пожара удалось победить в Атырауской области

Площадь активного открытого горения камыша в Атырауской области удалось снизить до 18 га, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

На данный момент производится аэровизуальное обследование. Принятыми мерами по тушению как авиа, так и наземным способом, удалось снизить площадь горения до 18 га.

«Авиацией МЧС проводится активная проливка мест тления камыша. С начала пожара сброшено около 300 тонн воды. Тушение продолжается», – проинформировали в МЧС.

По данным ведомства, в ликвидации ЧС задействованы около 100 человек и более 20 единиц техники ДЧС, ГПР «Акжайык».

Напомним, вчера площадь горения была снижена с 50 до 28 га.