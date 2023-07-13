Возгорание камыша локализовали в Атырауской области

Фото пресс-службы МЧС РК

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили о локализации природного пожара в Атырауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Напомним, в Атырауской области 7 июля загорелся камыш на площади более 20 га. Позже площадь пожара достигла 50 га.

10 июля министерство сообщило о том, что площадь активного открытого горения камыша в Атырауской области удалось снизить до 18 га.

Согласно информации МЧС, на сегодня пожар локализован, тушение продолжается.

«В результате оперативных действий и своевременно принятых мер, 12 июля в 16:30 возгорание тростниковых растений локализовано», – сообщили в МЧС.

По информации ГПР «Акжайык», предварительно общая площадь пожара составила 850 га.