Нелегальную ювелирку под известными брендами продавали в Астане

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Задержанные обработчики незаконно добытого золота наладили бизнес с оборотом 300 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Незаконным оборотом драгоценных металлов в особо крупном размере занималась преступная группа на территории Акмолинской области, городов Астана и Шымкент.

Их деятельность изобличена сотрудниками департамента АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры региона.

Установлена вся схема по незаконной добыче, скупке и сбыту золота, изготовления из него неучтенных ювелирных изделий и их реализации. Так, с 2019 года пятеро подозреваемых занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного «чёрными старателями» в поселке Бестобе.

В последующем слитки золота поставлялись по отлаженным каналам, где в подпольных цехах с нанесением клейма изготавливались неучтенные ювелирные изделия известных торговых марок и реализовывались в торговых домах Астаны и Шымкента.  

С января 2021 года по октябрь 2023 года денежный оборот между подозреваемыми составил свыше 300 млн тенге. 

«В ходе обысков изъято более 1 килограмма золотых слитков с содержанием золота 99,5% на сумму более 35 млн тенге. Также изъято 335 подготовленных к реализации неучтенных ювелирных изделий. Подозреваемыми по делу признаны 5 человек, к 3-м из которых применена мера пресечения в виде содержания под стражей», – рассказали в агентстве.  

Ранее прокуратурой была выявлена ОПГ, занимающаяся незаконным оборотом драгметаллов в РК.

 

#ОПГ #добыча #золото #ювелирка #старатели

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