ОПГ занималась незаконным оборотом драгметаллов в РК

Подозреваемыми признаны 17 человек, 10 из них арестованы

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Сотрудники ДП на транспорте при координации главной транспортной прокуратуры задержали транснациональную организованную группу из числа граждан Казахстана, Украины и Российской Федерации, долгое время занимавшуюся незаконным оборотом драгоценных металлов на территории РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК.

Как рассказал начальник управления по борьбе с организованной преступностью департамента Темиржан Рамазанов, участники преступной группы организовали незаконную добычу золотосодержащей руды из шахты в Акмолинской области. Кустарное сырье передавалось в подпольные мастерские для изготовления ювелирных изделий, которые продавались под брендами известных ювелирных домов. Транспортировка изделий проводилась воздушным и железнодорожным транспортом.

При обысках были изъяты золотые слитки, оборудование для переработки руды, свыше 15 кг ювелирных изделий, бирки и сертификаты, 19 тонн руды, 1,5 кг ртути, более 20 кг взрывчатых веществ.

Отмечается, что преступная группировка отличалась четким распределением ролей: учредители шахты, организаторы добычи сырья, аффинажники, ювелирные мастера и ответственные за продажу и брендирование.

Досудебное расследование проводится по статьям 295-1 и 264 УК РК. Подозреваемыми признаны 17 человек, 10 из них арестованы, проверяется причастность иных лиц к данному преступлению, добавили в полиции.