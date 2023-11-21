ОПГ занималась незаконным оборотом драгметаллов в РК

Общество
131
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Подозреваемыми признаны 17 человек, 10 из них арестованы

Фото: polisia.kz

Сотрудники ДП на транспорте при координации главной транспортной прокуратуры задержали транснациональную организованную группу из числа граждан Казахстана, Украины и Российской Федерации, долгое время занимавшуюся незаконным оборотом драгоценных металлов на территории РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК.

Как рассказал начальник управления по борьбе с организованной преступностью департамента Темиржан Рамазанов, участники преступной группы организовали незаконную добычу золотосодержащей руды из шахты в Акмолинской области. Кустарное сырье передавалось в подпольные мастерские для изготовления ювелирных изделий, которые продавались под брендами известных ювелирных домов. Транспортировка изделий проводилась воздушным и железнодорожным транспортом.

При обысках были изъяты золотые слитки, оборудование для переработки руды, свыше 15 кг ювелирных изделий, бирки и сертификаты, 19 тонн руды, 1,5 кг ртути, более 20 кг взрывчатых веществ.

Отмечается, что преступная группировка отличалась четким распределением ролей: учредители шахты, организаторы добычи сырья, аффинажники, ювелирные мастера и ответственные за продажу и брендирование.

Досудебное расследование проводится по статьям 295-1 и 264 УК РК. Подозреваемыми признаны 17 человек, 10 из них арестованы, проверяется причастность иных лиц к данному преступлению, добавили в полиции.

 

#ОПГ #задержание #оборот #драгметаллы

Популярное

Все
Студентка обвинила преподавателя в харассменте – комментарии полиции Астаны
Аман Тулеев – человек-эпоха
Сильнейшие на ринге в Астане
«Номад» в финале
Запрет решит проблему?
Будем строить ЕНУ-град
Где жить? Конечно, в общежитии!
Реликвия вернулась на родину
Ставка на «агентов перемен»
Студенческие метры
Все включено
Последствия непогоды
Упал с 4-метровой высоты и погиб рабочий в Акмолинской области
Предвыборная программа президента в действии: как она работает
Сборная РК по футболу уступила Словении. Как теперь Казахстану попасть на Евро-2024
Заключать сделки купли-продажи жилья онлайн смогут казахстанцы
Служить или управлять
Цели достигнуты, задачи выполнены
Урок вежливости
Первый и важный шаг
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Тайны монетного двора
«Человеческое лицо» в реформе школы
Даулет Турлыханов – герой своего времени
На служебном авто развозил наркотики работник предприятия в СКО
Мечты Ильдара и Ильнара
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Что они там курят?
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Кто не везет, на том не едут
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

Читайте также

МЧС предупредил казахстанцев
Количество погибших на производстве увеличилось в Казахстане
Водителя со штрафами на 6,2 млн тенге перехватили на трассе…
Последствия непогоды

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]