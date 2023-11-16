Нужно криминализировать нанесение даже лёгкого вреда здоровью женщин – Асхат Аймагамбетов

Об этом глава комитета по социально-культурному развитию Мажилиса написал в своем Telegram-канале, передает Kazpravda.kz

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В прошлом месяце депутатами был инициирован законопроект по защите женщин и детей, который направлен в правительство для получения заключения. На прошлой неделе я представил его на МВК при Минюсте.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручал принять системные меры по защите прав женщин и детей. Работа в этом направлении ведется. В этом году были приняты новые нормы, но надо продолжить эту работу.

Коротко об основных инициативах в этом и других инициированных нами законопроектах. Предложены следующие нормы:

– Ввести уголовную ответственность за побои или совершение иных насильственных действий в сфере семейно-бытовых отношений.

– Криминализировать нанесение легкого вреда здоровью женщин.

– Предоставить уполномоченным органам право принимать меры индивидуальной профилактики на основании сообщений в СМИ или онлайн платформах, при угрозах или фактах домашнего насилия, не дожидаясь заявления от жертвы.

– Выселять агрессора, а не жертву с детьми, как сейчас, в основном, происходит.

– Уголовная ответственность за пропаганду самоубийства, за склонение к самоубийствам. Истории с «синими китами» или другие примеры, думаю, еще свежи в памяти.

– Автоматическое возбуждение уголовного дела по всем случаям самоубийств. Все подобные факты обязательно должны расследоваться.

– Уполномочить суд назначать обязательную медицинскую психологическую помощь, по изменению агрессивного поведения лицам, совершившим правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.

– Установление ответственности за преследование одного человека со стороны другого, состоящих в семейно-бытовых отношениях, в том числе с использованием средств мобильной связи, электронной почты и интернета,

– ответственность за харассмент - сексуальные домогательства.

Что касается детей:

– Запрет на принудительную высадку детей из пассажирского транспорта.

– Обязательное обустройство окон в многоэтажках специальными замками. Это необходимо для того, чтобы предотвратить выпадение детей.

– Пожизненное лишение свободы за педофилию, без альтернатив.

– По тем, кто ранее был осужден за педофилию, и, к сожалению, в будущем будет выходить на свободу, предложено ввести пожизненный административный надзор, несмотря на погашение судимости, чтобы такие всегда были на контроле у правоохранительных органов.

– Норма по проведению внезапных проверок для всех закрытых интернатных учреждений как детей, так и для взрослых (детдома, МСУ, дома престарелых и т. д).

– Для профилактики правонарушений, также предлагаются меры по раннему выявлению лиц, находящихся в неблагополучной социальной среде и нуждающихся в специальных социальных услугах, чтобы провести реабилитацию или другие подобные профилактические меры.

Это только часть инициированных норм. Будет много споров, но важно понимать, что женщины и дети должны быть под полной защитой.

Конечно, не все решается законами, немало проблем в части их реализации. Здесь мы тоже будем работать.

Надеюсь, правительство поддержит эти предложения в своем заключении.

Принцип "Закон и Порядок" должен стать своеобразным идеологическим, политическим путеводителем казахстанского общества.