Нужно криминализировать нанесение даже лёгкого вреда здоровью женщин – Асхат Аймагамбетов

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АСХАТ АЙМАГАМБЕТОВ, председатель комитета по социально-культурному развитию Мажилиса

Об этом глава комитета по социально-культурному развитию Мажилиса написал в своем Telegram-канале, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

В прошлом месяце депутатами был инициирован законопроект по защите женщин и детей, который направлен в правительство для получения заключения. На прошлой неделе я представил его на МВК при Минюсте.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручал принять системные меры по защите прав женщин и детей. Работа в этом направлении ведется. В этом году были приняты новые нормы, но надо продолжить эту работу.

Коротко об основных инициативах в этом и других инициированных нами законопроектах. Предложены следующие нормы:

–  Ввести уголовную ответственность за побои или совершение иных насильственных действий в сфере семейно-бытовых отношений.

–  Криминализировать нанесение легкого вреда здоровью женщин.

–  Предоставить уполномоченным органам право принимать меры индивидуальной профилактики на основании сообщений в СМИ или онлайн платформах, при угрозах или фактах домашнего насилия, не дожидаясь заявления от жертвы.

–  Выселять агрессора, а не жертву с детьми, как сейчас, в основном, происходит.

–  Уголовная ответственность за пропаганду самоубийства, за склонение к самоубийствам. Истории с «синими китами» или другие примеры, думаю, еще свежи в памяти.

–  Автоматическое возбуждение уголовного дела по всем случаям самоубийств. Все подобные факты обязательно должны расследоваться.

–  Уполномочить суд назначать обязательную медицинскую психологическую помощь, по изменению агрессивного поведения лицам, совершившим правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.

–  Установление ответственности за преследование одного человека со стороны другого, состоящих в семейно-бытовых отношениях, в том числе с использованием средств мобильной связи, электронной почты и интернета,

ответственность за харассмент - сексуальные домогательства.

Что касается детей:

–  Запрет на принудительную высадку детей из пассажирского транспорта.

–  Обязательное обустройство окон в многоэтажках специальными замками. Это необходимо для того, чтобы предотвратить выпадение детей.

–  Пожизненное лишение свободы за педофилию, без альтернатив.

–  По тем, кто ранее был осужден за педофилию, и, к сожалению, в будущем будет выходить на свободу, предложено ввести пожизненный административный надзор, несмотря на погашение судимости, чтобы такие всегда были на контроле у правоохранительных органов.

–  Норма по проведению внезапных проверок для всех закрытых интернатных учреждений как детей, так и для взрослых (детдома, МСУ, дома престарелых и т. д).

–  Для профилактики правонарушений, также предлагаются меры по раннему выявлению лиц, находящихся в неблагополучной социальной среде и нуждающихся в специальных социальных услугах, чтобы провести реабилитацию или другие подобные профилактические меры.

Это только часть инициированных норм. Будет много споров, но важно понимать, что женщины и дети должны быть под полной защитой. 

Конечно, не все решается законами, немало проблем в части их реализации. Здесь мы тоже будем работать.

Надеюсь, правительство поддержит эти предложения в своем заключении.

Принцип "Закон и Порядок" должен стать своеобразным идеологическим, политическим путеводителем казахстанского общества.

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