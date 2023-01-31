«Неотложка» станет быстрее

Пятнадцать новых машин получила Туркестанская областная станция скорой медицинской помощи. Транспорт оснащен всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи. В комплект входят аппарат искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы-мониторы, реанимационные наборы, электрокардиограф, аспиратор и еще ряд необходимых составляющих для оказания экстренной помощи нуждающимся.

Новые автомобили распределят по районным и городским станциям области. Вручая ключи от машин, аким региона Дархан Сатыбалды напомнил, что в 2020 году были приобретены 122 спецавтомобиля. С учетом закупленных еще полтора десятков машин, автопарк скорой помощи обновлен на 96%.

Сегодня в области насчитывается 140 бригад скорой помощи: 34 врачебные и 106 фельдшерских. Сообща они обслуживают больше 2 млн жителей.

По информации руководителя областной станции скорой помощи Каната Жуманова, за сутки по региону обслуживается до 2,5 тыс. вызовов. Одна бригада выезжает на расстояние до 20–25 км. По нормативам на каждую бригаду в смену должно быть по 15 вызовов. Для достижения этого показателя пять районов области нуждаются в дополнительных поставках – еще по одному новому автомобилю скорой помощи. Предполагается, что они будут закуплены в 2024 году.