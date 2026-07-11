Неравный обед

Как выяснилось, действующее законодательство предусматривает оплату школьных обедов в государст­венных школах, однако аналогичный механизм для частных организаций образования, выполняющих госзаказ, отсутствует.

В Бескольской школе-колледже, где бесплатно обучаются 934 ребенка, с 2023 года питание для 350–420 младших школьников оплачивается за счет инвестора. По словам директора Татьяны Мишкиной, ежемесячные расходы превышают 5 млн тенге.

С аналогичной проблемой столкнулась и Петерфельдская средняя школа. Как отметил ее директор Берик Узакбайулы, учреждение вынуждено выбирать между финансированием школьных обедов и обновлением учебников.

В Палате предпринимателей СКО считают сложившуюся ситуацию правовым пробелом. По словам эксперта Ольги Достлер, если государство финансирует обучение ребенка, то социальные гарантии, включая горячее питание, должны распространяться на всех учащихся независимо от формы собственности школы.

В управлении образования СКО подтвердили наличие проблемы. По словам руководителя планового отдела Шынары Сагитовой, действующая методика расчета госзаказа не предусматривает расходы на питание, и соответствующие предложения уже направлены в Министерство просвещения.

Совет по защите прав предпринимателей рекомендовал разработать правовой механизм финансирования горячего питания в частных школах, работающих по госзаказу. Палата предпринимателей намерена включить этот вопрос в реестр административных барьеров и добиваться внесения необходимых изменений в законодательство.