Обострились коммунальные проблемы

Ситуация
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В разгар 35-градусной жары в регионе участились перебои с подачей воды и света. Так, на днях жители села Туздыбастау Талгарского района пожаловались сельскому акиму Шынгису Толымбекову, что вынуждены покупать в магазинах бутилированную воду. Сельчане потребовали возобновить подачу коммунальных услуг, счета по которым они исправно оплачивают.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Признав наличие проблемы, чиновник заверил: вопрос находится на постоянном контроле властей. По его словам, техобслуживанием системы водоснабжения села занимается единый по области оператор – ТОО «Alatau public utilities», представители которого проводят работу по устранению аварийной ситуации.

В Туздыбастау проживают свыше 25 тыс. человек. С каждым годом численность населения стремительно растет, а водопроводные сети не справляются с возросшей нагрузкой.

Тем временем очередная жалоба поступила из соседнего с Туздыбастау села Бесагаш. Из-за обрыва кабеля обитатели ЖК Ashyk Tobe четверо суток оставались без электричества. Причем такая ситуация происходит здесь не первый раз. Жильцы возмутились отсутствием­ нормальных бытовых условий. В четырех многоквартирных домах проживают свыше тысячи человек.

Как выяснилось, 12-этажный жилой комплекс, построенный несколько лет назад, не состоит на балансе местного монополис­та по поставкам электроэнергии –АО «Алатау жарық компаниясы». Ответственность за эксплуатацию инженерных сетей несет застройщик – ТОО «Big development co».

Жильцы просят передать в АО «АЖК» трансформаторную подстанцию, обеспечивающую их светом, но прежде энергетики должны провести комплексное обследование электросетей. В случае несоответствия подстанции и кабельных линий установленным техничес­ким требованиям потребуется осущест­вить их реконструкцию за счет балансодержателя, то есть компании-застройщика.

Похожая ситуация наблюдается­ в мкр. Куат села Отеген Батыра – административного центра Илийского района. В феврале нынешнего года здесь ввели в эксплуатацию два девятиэтажных дома, квартиры в которых по программе Отбасы банка получили многодетные и малоимущие семьи, а также люди с инвалидностью. За прошедшие с тех пор полгода в дома так и не подали обещанный газ, а жильцам не открыли лицевые счета для оплаты коммунальных услуг.

Неоднократно сельчане обращались в районный акимат с просьбой решить эти вопросы. Но безрезультатно. Теперь активисты от лица 109 семей записались на прием к акиму области Марату Султангазиеву, которого попросят обратить внимание на сложившуюся ситуа­цию и принять срочные меры.

Любопытно, что все вышеуказанные населенные пункты граничат с Алматы, где изношенность коммунальной инфраструктуры также дос­тигла критической отметки. В частности, отключения электричества стали регулярными как на окраинах мегаполиса, так и в его центральной части. Всему виной продолжаю­щаяся точечная застройка много­квартирных высоток – так называемых человейников, осуществляемая на протяжении многих лет, несмотря на строгий запрет.

Недавно в ходе общественных экологических слушаний прозвучала хорошая новость: согласно проекту нового Генплана города, рассчитанного до 2040 года, будет запрещено капитальное строительство объек­тов, не связанных с индустрией туризма, южнее (выше) пр. Аль-Фараби. Горожане и экологи считают необходимым установить строгий общественный контроль за соблюдением этого правила, поскольку в верхней части города растут как грибы многоквартирные ЖК, элитные таунхаусы и клубные дома.

#акимат #коммунальные услуги #водоснабжение #Талгарский район

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