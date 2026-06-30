Старая дамба – последняя надежда?

Ситуация
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Аномальная жара, накрывшая регион во второй половине июня, обострила местные проблемы водоснабжения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Даже несколько часов без воды в кране становятся серьезным испытанием не только для горожан, но и для жителей сельской местности.

Глава крестьянского хозяйства из Жаркаинского района Алена Чумак по телефону посетовала: на улице жара, а вода в домах жителей села Бирсуат стала идти с перебоями. Информацию об отключении и возобновлении водоснабжения жители узнают в общих чатах WhatsApp и выражают вполне понятное возмущение.

По словам акима села Бирсуат Бахытгуль Абеновой, ситуация с отключениями имеет место, но совсем уж без воды жители села не остаются.

– К примеру, вечером 21 июня воду отключили, чтобы восстановить ее уровень в резервуаре. С шести часов утра 22 июня вода в домах шла до часу дня. Сейчас опять отключили, чтобы вновь наполнить резервуар в системе. В жару воды расходуется больше, так как люди поливают огороды, – пояснила сельский аким.

Возникшие проблемы с нехваткой воды Бахытгуль Мубараковна назвала сезонным явлением, связанным с жаркой погодой. Отметила, что у многих бирсуатцев во дворах имеются скважины. Так что не все так просто: когда в село провели централизованное водоснабжение, часть уже не нужных, по мнению сельчан, скважин была переоборудована под септики…

К тому же, продолжила аким, если заплатить 320 тенге за три кубометра воды в базовое сельхозпредприятие – ТОО «Бирсуат-Агро», можно заказать подвоз воды к дому. Однако не все сельчане готовы и хотят возвращаться к этой, оставшейся от прошлых времен практике. С приходом водопровода они постепенно завели трубы в дома, установили душевые кабины, подключили стиральные машинки-автоматы. Сельский быт изменился к лучшему, став более комфортным и современным, поэтому возникшие перебои с водоснабжением сегодня воспринимаются гораздо острее.

Желание жителей поселка пользоваться водой без ограничений вполне объяснимо. Именно об этом говорила Алена Чумак в своем обращении в корпункт редакции нашей газеты. Сельский водопровод, обошедшийся бюджету в 279 млн тенге, находится на балансе районного отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Исполняющий обязанности его руководителя Сергей Макр­думян пояснил: водопровод построен семь лет назад. Вода добывается из артезианской скважины, расположенной в четырех километрах от села Бирсуат.

– Запасы питьевой воды и параметры станции рассчитаны примерно на 25 лет эксплуатации с учетом нормативного потребления на одного человека в сутки. По обращениям жителей мы неоднократно выезжали на объект. Совместно с подрядчиком и представителями технадзора проводили осмотры. Более того, инициировали даже судебный процесс в отношении подрядной организации. В том числе возникали вопросы, касаю­щиеся дубликатов скважин. И техническая экспертиза, и заключения профильных специалистов подтвердили: работы выполнены в полном соответствии с утвержденным проектом. Именно в жаркое время из-за полива огородов и возрастает расход живительной влаги. Объем воды, который потребители забирают из системы, значительно превышает расчетные показатели, на которые спроектирована станция. Вот и вся причина. Раньше в селе Бирсуат существовала отдельная система летнего полива, которую нужно непременно восстанавливать. Питьевая же вода должна использоваться исключительно для бытовых нужд, а не для орошения приусадебных участков, – считает Сергей Макрдумян.

Обслуживает водопроводную систему района ГКП «Коммунсервис». И. о. руководителя Нурлан Елемесов говорит о том же: из-за аномальной жары фактический объем потребления воды сильно превышал ее подачу.

Одной из основных причин остается использование питьевой воды для полива. Собеседник напомнил о Водном кодексе РК, согласно которому централизованное питьевое водоснабжение предназначено прежде всего для обеспечения населения питьевой водой, а снабжение иных потребителей, вроде крестьянских хозяйств, допускается лишь при наличии достаточных запасов и технических возможностях систем водоснабжения.

К слову, не менее остро в районе стоит вопрос платежной дисциплины сельчан. По словам Нурлана Елемесова, прак­тически во всех селах объем поданной воды не соответствует сумме собранных средств за ее потребление. В результате предприятие недополучает средства, необходимые для эффективной эксплуатации и ремонта сетей.

С 1 апреля нынешнего года для сельских жителей тариф составляет 120 тенге за кубометр воды. Разница между этой суммой и экономически обоснованным тарифом компенсируется предприятию за счет госсубсидий. Однако жители Бирсуата почему-то оплачивают услуги по полному тарифу – 284 тенге за кубометр. Администрация предприятия готовит по этому поводу новую заявку в областное профильное ведомство. Первая результатов не дала...

Таким образом, согласно общей версии, воды селу не хватает только в жаркое время из-за массового ее использования для полива огородов. Что касается возобновления системы летнего полива, то в километре от села Бирсуат расположена природная балка с пологими склонами, которая весной щедро заполняется талой водой. В прежние годы этот искусственный водоем был настоящей жизненной артерией для села. Воду в нем удерживала дамба, а накопленная влага шла на хозяйственные нужды. Летом местное озеро превращалось в любимое место купания сельской ребятни, ведь других водоемов поблизости просто нет.

Но в 2024 году старенькое гид­ротехническое сооружение не выдержало мощного напора талых вод. Плотина была прор­вана, вода из рукотворного водоема практически ушла. По словам акима села, тем же летом они попытались своими силами восстановить дамбу. Средства и технику выделили крестьянские хозяйства и базовое ТОО «Бирсуат-Агро».

– Но мы не специалисты в этой сфере. Как сумели, перекрыли проран. К сожалению, половодье 2025 года вновь разрушило дамбу, – говорит Бахыт­гуль Абенова.

Работа по восстановлению дамбы включена в план нынешнего года. Как только базовое и крестьянские хозяйства завершат текущие сезонные работы, в Бирсуате возьмутся за ремонт плотины. Требует его и система трубопровода летнего полива, часть которого утрачена или находится в аварийном состоянии.

– Нам прежде нужно восстановить дамбу и удержать воду в водоеме. А уж потом решать вопрос с организацией летнего полива. Помочь закрыть этот насущный вопрос пообещал руководитель ТОО «Бирсуат-Агро», – подчерк­нула сельский глава.

Заместитель акима Жаркаинского района Ербол Мукашев также заверил, что вопрос на контроле местных властей. Гид­ротехническое сооружение находится на балансе отдела жилищно-коммунального хозяйства района. Подана бюджетная заявка на многофакторное обследование дамбы.

Судя по всему, основная надежда в решении вопроса вновь возлагается на силы и средства сельхозформирований. Однако без профессио­нального технического сопровождения гарантировать долговечность такого решения сложно. Прошлый паводок показал, что одной из причин разрушения стал большой объем воды, который вовремя не сбросили. Поэтому исправно работающие шлюзы – не роскошь, а необходимость.

Остается надеяться, что общими усилиями дамбу в Бирсуате восстановят. И она благополучно переживет еще не один паводок, обеспечивая сельчан поливной водой.

#регионы #вода #водоснабжение #Жаркаинский район

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