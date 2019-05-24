Несколько руководителей РГКП "Национальный центр тестирования" МОН РК задержаны за коррупцию
Екатерина Елисеева
Несколько руководителей РГКП "Национальный центр тестирования" МОН РК задержаны за коррупционные преступления. Об этом сообщил директор Департамента по связям с общественностью АДГСПК РК Арман Бердалин в пресс-конференции в Нур-Султане, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"На текущей неделе Национальным бюро пресечена коррупционная схема взяточничества со стороны руководства РГКП "Национальный центр тестирования" МОН РК. Центр занимается организацией и проведением всех видов экзаменов в рамках системы оценки качества образования", – сообщил Бердалин.
По его словам, бывший и.о. генерального директора Национального центра тестирования, руководивший центром в 2016 году, подозревается в получении взятки в виде новой автомашины "Тойота Камри", стоимостью свыше 9 млн тенге, за лоббирование интересов аффилированных компаний при проведении государственных закупок, связанных с деятельностью системы образования.
"Предмет взятки в виде автомашины изъят и арестован. С учетом собранных доказательств о получении взятки и на основании поступившего ходатайства досудебное расследование осуществляется в ускоренном порядке. Также за аналогичные незаконные действия проводится досудебное расследование в отношении генерального директора Национального центра тестирования, руководившего центром с 2017 года по настоящее время, который через посредника в 2017-2018 годах на системной основе получал взятки в особо крупных размерах", – дополнил Бердалин.
Он отметил, что с санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается. Степень виновности указанных лиц будет установлена судом.
В целом, по словам Бердалина, за последние 3 года в сфере образования выявлено 620 фактов коррупции, сумма ущерба – 1,5 миллиарда тенге. Изобличены 364 лица, в том числе 57 директоров школ, 10 директоров колледжей, 22 заведующих детскими садами.