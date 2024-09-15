Несколько улиц временно закроют в Астане

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свои маршруты, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

15 сентября с 06:00 до 20:00 ч. в связи с демонтажем временных металлических конструкций на эстакадах LRT планируется перекрытие нескольких улиц, передает официальный сайт акимата Астаны.

Временно будут перекрыты следующие участки дорог:

- Улица Хусейн бен Талала от проспекта Кабанбай батыра в сторону проспекта Мангилик Ел на 70 метров;

- Улица Жанадария от проспекта Кабанбай батыра в сторону микрорайона Пригородный на 70 метров.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свои маршруты и использовать альтернативные улицы.