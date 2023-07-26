Женщина едва не сбросилась с моста из-за приговора сыну в Астане

В Астане спасли женщину, собиравшуюся спрыгнуть с моста, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

Скриншот с видео пресс-службы ДЧС Астаны

26 июля в 12:16 на канал 102 сообщили, что на перилах моста по улице Мангилик ел стоит женщина и хочет спрыгнуть.

Трагедию удалось предотвратить спасателям. Через 13 минут после вызова 6 сотрудников ДЧС столицы с помощью автолестницы спасли и передали женщину полиции.

Стражам порядка женщина пояснила, что таким образом выразила несогласие с приговором суда. Как выяснилось, 6 апреля этого года несовершеннолетнего сына астанчанки осудили за грабеж и разбой.

На нарушительницу общественного порядка составили протокол по административной статье «Мелкое хулиганство».



