Подросток переехал на самосвале отца в ЗКО

Фото: Kazpravda.kz

В городе Аксае мальчик переехал своего отца, лежавшего под самосвалом, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

4 марта во дворе одного из домов Аксая мужчина ремонтировал свою автомашину «ГАЗ САЗ 35071» .

Лежа под авто, он попросил сына 2009 года рождения помочь ему: сесть в кабину, завести самосвал и давить педаль тормоза.

Однако в это время автомашина находилась на включенной коробке передач и автоматически сдвинулась с места, переехав мужчину.

Житель Аксая скончался в реанимационном отделении больницы.

Факт зарегистрирован по уголовной статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".