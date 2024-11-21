Нетрезвую пассажирку сняли с авиарейса в аэропорту Актобе

В городском аэропорту задержали 38-летнюю пассажирку, планирующую вылететь из Актобе в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Женщина во время посадки в самолет находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании и не реагировала на замечания.

«Правонарушительница была доставлена в комнату полиции, где в отношении нее составлен административный протокол за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и за мелкое хулиганство с наложением штрафа в размере 5 МРП. Материал по мелкому хулиганству направлен в суд для принятия процессуального решения», – детализировали в правоохранительных органах.

Там же напомнили, что за мелкое хулиганство предусматривается штраф размере 20 МРП либо административный арест на срок до 15 суток.

