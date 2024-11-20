Неугомонный и вездесущий Фигаро: премьера музыкальной комедии прошла в Астане

Фото: пресс-служба театра

Творческий коллектив готовился к премьере этого спектакля в течение пяти месяцев. Новая постановка отличается необычностью, театр детально предлагает посмотреть на запутанную историю любви.

Заслуженный деятель Казахстана, режиссер Нурлан Жуманиязов поставил самый жизнелюбивый спектакль, обратившись к комедии Пьера Бомарше, которая уже несколько веков не теряет обаяния.

«Свадьба Фигаро» – спектакль-фейерверк, который дарит надежду и энергию жизни и солнца и любви. Свадебный переполох окажется самым безумным днем из жизни Фигаро. Главные герои окажутся на перекрестке жизненных дорог.

На пути к счастью им придется преодолеть интриги, справиться с жизненными обстоятельствами, обрести веру в себя и снова поверить в любовь. В этот момент черно-белый мир станет ярким и цветным и тайные мечты вовлекут в круговорот неожиданных событий каждого из участников.

До сих пор литературный шедевр остается одним из самых популярных произведений во всем мире. Хорошо закрученная интрига, стремительно развивающееся действие, обаятельные персонажи и частые смены костюмов.

Пьеса в переводе на казахский язык Еркина Жуасбека рассказывается история свадьбы Фигаро и его девушки Сюзанны, а литературный текст Мираса Абиля добавил в европейскую классику нотку самобытного этнического колорита.

Новую постановку переполняет радостная стихия игры, карнавала, но есть в ней и лирические моменты и глубокий драматизм. Режиссер стремился вернуть праздничную атмосферу, что позволило ему добавить новые краски к образам героев. Их пути к счастью мешают коварные действия графа Альмавивы.

Яркая комедия, окутанная великим музыкальным наследием Моцарта, впечатляет зрителей с первых минут.

«Постановка создана с учетом особенностей нашего театра. Мы постарались ярко выразить идею превосходства умного, предприимчивого и смелого выходца из народа над надменным и лицемерным дворянином. В этом произведении не только сохранены основные и важнейшие идейные мотивы комедии. Композиции Моцарта со стихами на казахском языке углубили и обогатили образы героев и внесли разнообразие в динамичное действие», – говорит режиссер Нурлан Жуманиязов.

В премьерных показах вместе с опытными коллегами выступили и молодые актеры, в том числе Ануар Бектас, Али Калдар, Базил Султангазы, Гаухар Жусупова, Ануар Бектас, Алтынгуль Серкебаева, Бакыт Жумагулова, Бекарыс Шалкар, Зангар Абенов, Бибарыс Орман, Саида Сагинова, Асылбек Капаев и другие артисты.

«Люди меняются, но структура общества остается прежней во все времена. В связи с этим классика всегда будет актуальна. На музыку Моцарта текст ложится непросто, потому что звучат изящные, темпераментные мелодии, которым присуща легкость. Особую сложность для меня представляла каватина Фигаро. Многие помнят эталонное исполнение великих оперных певцов Муслима Магомаева, Дмитрия Хворостовского и других мастеров сцены. Для меня это был большой опыт. Мой герой моментально реагирует, быстро адаптируется к любой ситуации. Даже когда все двери закрываются, он продолжает бороться за свою правду», – заключил исполнитель главной роли, актер Ануар Бектас.

Таким образом, комедия предоставляет зрителям пищу для размышлений, когда появляется возможность посмотреть на свои поступки со стороны.