Незаконно ловили судака

Закон и Порядок
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

На Зайсане полицейские вместе с прокурорами задержали браконьеров, промышлявших рыбу сетями в запретных для лова зонах.

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Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, в Тарбагатайском районе возле села Каракой у местных жителей, занявшихся незаконным ловом, изъяли 130 кг судака, щуки и леща. Ущерб составил 700 тыс. тенге.

В Маркакольском районе сотрудники задержали две группы браконьеров, у которых изъяли почти 170 кг судака и язя, общая сумма ущерба превысила 1 млн тенге.

– Изъяты лодки, моторы, автомобили, сети, – пояснили в департаменте. – По данным фактам начаты досудебные расследования.

Как напомнили в правоохранительном ведомстве, для каждого казахстанца должна стать нормой философия закона и порядка. В частности необходимо соблюдать природоохранное законодательство и помнить об ответственности за незаконный вылов рыбы.

#прокуратура #ВКО #браконьеры #рыба

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