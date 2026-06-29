Незаконную добычу драгметаллов пресекли в области Абай

Были изъяты металл золотистого цвета, промывочное оборудование, специальная техника и автотранспорт

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Департамента АФМ по области Абай при координации прокуратуры пресекли незаконную деятельность по добыче драгоценных металлов на территории Жарминского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного органа

Были выявлены три участка, на которых осуществлялись разведка и незаконная добыча. Незаконная деятельность сопровождалась масштабным нарушением почвенного покрова, включая снятие плодородного слоя.

Изъяты металл золотистого цвета, промывочное оборудование, специальная техника и автотранспорт.

«В настоящее время устанавливаются все причастные лица, объем незаконно добытых драгоценных металлов и размер причиненного ущерба. Расследование продолжается», – сказано в информации.

Напомним, в ходе рейдовых мероприятий на участке «Көлшілік» Маралдинского сельского округа прокуратурой Курчумского района совместно с сотрудниками ДКНБ по ВКО и Курчумского лесного хозяйства выявлен факт незаконной добычи золота.