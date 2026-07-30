Устроил дрифт на дороге: водителя-лихача наказали в Таразе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники полиции выявили факт грубого нарушения ПДД, сообщает Kazpravda.kz

Как стало известно, на одной из улиц города 22-летний водитель автомобиля BMW выполнял дрифт, создавая угрозу безопасности дорожного движения, нарушая ночную тишину и повредив дорожное покрытие.



По решению суда нарушитель был признан виновным и ему назначено наказание в виде ареста сроком на пять суток.



В полиции напомнили, что дрифт на дорогах общего пользования — не развлечение, а нарушение закона, создающее угрозу жизни и здоровью окружающих. Каждый такой факт оперативно выявляется, а виновные привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.