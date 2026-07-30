Устроил дрифт на дороге: водителя-лихача наказали в Таразе

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Правонарушителя приговорили к пяти суткам ареста

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники полиции выявили факт грубого нарушения ПДД, сообщает Kazpravda.kz 

Как стало известно, на одной из улиц города 22-летний водитель автомобиля BMW выполнял дрифт, создавая угрозу безопасности дорожного движения, нарушая ночную тишину и повредив дорожное покрытие.

По решению суда нарушитель был признан виновным и ему назначено наказание в виде ареста сроком на пять суток.

В полиции напомнили, что дрифт на дорогах общего пользования — не развлечение, а нарушение закона, создающее угрозу жизни и здоровью окружающих. Каждый такой факт оперативно выявляется, а виновные привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

#суд #водитель #МВД #арест #дорога #дрифт #ЗИП

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