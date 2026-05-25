Незаконную добычу золота пресекли в ВКО

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

На месте преступления задержали четырех граждан, в том числе и иностранца

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе рейдовых мероприятий на участке «Көлшілік» Маралдинского сельского округа прокуратурой Курчумского района совместно с сотрудниками ДКНБ по ВКО и Курчумского лесного хозяйства выявлен факт незаконной добычи золота, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный надзорный орган

В ходе следствия установлено, что добыча полезных ископаемых велась с использованием тяжелой специализированной техники и средств спутниковой связи.

На месте преступления задержаны четыре человека, в том числе незаконно находящийся на востоке страны гражданин Узбекистана. Были изъяты гусеничный экскаватор, автомашина, мотоцикл, дорогостоящие металлоискатели, ручной инструмент и иное оборудование.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 295-1 УК РК. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела. В интересах следствия иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», – сообщили в прокуратуре.

Также ранее стало известно, что в отдел полиции Кентау обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестные взломали дверь ювелирной мастерской-магазина и похитили золотые изделия. 

#прокуратура #ВКО #добыча #золото

