Нецензурная брань в прямом эфире TikTok закончилась арестом в Семее

Ранее МВД сообщало о начале системной работы по выявлению и пресечению противоправного контента в социальных сетях

Фото: пресс-служба МВД РК

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили противоправную прямую трансляцию на платформе TikTok. Во время эфира девушка нецензурно выражалась, демонстрировала непристойное поведение и заявила об употреблении наркотических средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

Полицейские оперативно установили ее личность. Нарушительницей оказалась 26-летняя Азиза Коканова, уроженка Туркестанской области, временно проживающая в Семее.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«По решению суда за совершение мелкого хулиганства ей назначено административное наказание в виде 10 суток ареста. Каждый подобный прямой эфир в интернете, каждый факт нарушения закона и общественного порядка получает соответствующую правовую оценку, а к нарушителям принимаются меры в соответствии с законодательством. Работа по выявлению подобных правонарушений будет продолжена. Закон един для всех», – заявили в правоохранительных органах.

Кроме того, сотрудники МВД РК привлекли к административной ответственности девять авторов противоправного контента в соцсетях.