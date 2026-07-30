Нецензурная брань в прямом эфире TikTok закончилась арестом в Семее

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Ранее МВД сообщало о начале системной работы по выявлению и пресечению противоправного контента в социальных сетях

Фото: пресс-служба МВД РК

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили противоправную прямую трансляцию на платформе TikTok. Во время эфира девушка нецензурно выражалась, демонстрировала непристойное поведение и заявила об употреблении наркотических средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

Полицейские оперативно установили ее личность. Нарушительницей оказалась 26-летняя Азиза Коканова, уроженка Туркестанской области, временно проживающая в Семее.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«По решению суда за совершение мелкого хулиганства ей назначено административное наказание в виде 10 суток ареста. Каждый подобный прямой эфир в интернете, каждый факт нарушения закона и общественного порядка получает соответствующую правовую оценку, а к нарушителям принимаются меры в соответствии с законодательством. Работа по выявлению подобных правонарушений будет продолжена. Закон един для всех», – заявили в правоохранительных органах.

Кроме того, сотрудники МВД РК привлекли к административной ответственности девять авторов противоправного контента в соцсетях. 

#соцсети #арест #TikTok #эфир #брань

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