Заехал на машине в озеро Балхаш: водителя арестовали на 10 суток

Своими действиями мужчина подвергал опасности жизнь и здоровье окружающих
Как ранее сообщало МВД, каждый факт, создающий угрозу безопасности граждан, будет получать принципиальную правовую оценку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Полицейские установили 40-летнего водителя автомобиля Mercedes-Benz, который передвигался по берегу и по воде озера Балхаш в Жамбылском районе Алматинской области, где в это время отдыхали и купались люди, в том числе дети.
Своими действиями он подвергал реальной опасности жизнь и здоровье окружающих. Нарушителем оказался житель города Тараза.
«По решению суда он арестован на 10 суток. Автомобиль водворен на специализированную штрафстоянку. Еще раз предупреждаем: места массового отдыха — не место для опасных развлечений. Любые действия, создающие угрозу жизни и здоровью людей, будут жестко пресекаться, а виновные — нести ответственность в соответствии с законом», – сообщили в правоохранительных органах.