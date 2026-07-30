Заехал на машине в озеро Балхаш: водителя арестовали на 10 суток

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Как ранее сообщало МВД, каждый факт, создающий угрозу безопасности граждан, будет получать принципиальную правовую оценку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Полицейские установили 40-летнего водителя автомобиля Mercedes-Benz, который передвигался по берегу и по воде озера Балхаш в Жамбылском районе Алматинской области, где в это время отдыхали и купались люди, в том числе дети.

Своими действиями он подвергал реальной опасности жизнь и здоровье окружающих. Нарушителем оказался житель города Тараза.