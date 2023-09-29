Незаконную майнинговую ферму выявили в Костанайской области
918
Нелегальную майнинговую ферму оштрафовали в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Карабалыкского районного суда.
В августе 2023 года в поселке Карабалык столичное предприятие занималось цифровым майнингом, не имея соответствующей гослицензии.
Директор фирмы в суде вину признал частично, но не стал оспаривать факт майнинга криптовалюты.
Постановлением Карабалыкского районного суда предприятие привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 463 с наложением штрафа в 25 МРП.
Постановление не вступило в законную силу.