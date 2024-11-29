НОК разъяснил ситуацию вокруг информации о присуждении медали Ертугану Зейнуллинову

Спорт
45
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В НОК опровергли информацию ряда СМИ о том, что ему присудили бронзовую медаль Азиатских игр в Ханчжоу после дисквалификации Чинзорига Баатарсухийна (Монголия), сообщает Kazpravda.kz 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальный Олимпийский комитет Казахстана заявил, что распространяемая информация не является официальной. 

«Информация о дисквалификации Чинзорига Баатарсухийна была опубликована на сайте International Testing Agency. Монгольский боксер получил четырехлетнее отстранение от спортивной деятельности в связи с обнаружением запрещенных веществ, найденных в допинг-пробе спортсмена от 4 октября 2023 года. При этом четвертьфинальный бой между Зейнуллиновым и Баатарсухийном состоялся 1 октября. 

Также важно отметить, что Баатарсухийн имеет право обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Срок на подачу жалобы - 21 день с момента вынесения решения», - говорится в сообщении. 

НОК Казахстана направил соответствующий запрос в Олимпийский Совет Азии (ОСА) касательно перераспределения медалей в весовой категории до 63,5 килограмма, где дисквалифицированный боксер из Монголии завоевал золотую медаль. 

В данный момент ожидается официальный ответ от ОСА относительно применения практики перераспределения медалей в боксе в соответствии с международными нормами и регламентом.

В частности, должны быть даны разъяснения уполномоченного органа о возможности внесения изменений в список медалистов в данном виде спорта и  оценена вероятность присуждения бронзовой награды Азиатских игр Ертугану Зейнуллинову.

На сегодняшний день ввиду отсутствия официального подтверждения решения о перераспределении медалей любая информация по этому вопросу считается недостоверной, добавили в НОК.

#боксер #НОК #разъяснение

Популярное

Все
Я вам скажу қазақша
Связь науки с производством способствует достижению высоких переделов
Турпотоки растут
Онлайн-проекты распахнули двери в мир
К сельскому врачу – с великим уважением
«А сказка все длится, а песня – звучит...»
Театральная лаборатория собрала единомышленников
Бауырсақ или Тоқаш?
Малыши растут с «Күншуақ»
Готовить кадры по передовым технологиям
В Кокшетау прошел форум «Ұлы даланың ұлтаралық тілі»
Обещали победить и победили
Миграционные потоки – под контроль
Как мы намерены победить туберкулез и при чем здесь НПО
Кто в ответе за животных?
Слияние древней культуры и инноваций
Поддержка этнокультурных СМИ
Счет ВРП Туркестанской области пошел на триллионы
Звуки старого модема
Цифровые профессии для всех
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Грустные думки аграрные
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Дорога всегда прокормит
Президент Токаев пригласил патриарха Кирилла на съезд лидеров мировых и традиционных религий
Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Здесь растят специалистов XXI века
Колточник: Казахстан может дать миру силу через рациональные и здравомыслящие геополитические решения
Парламентские опоры Содружества
Не врач, а Google в халате!
Доллар и экономика: нефть, импорт, инфляционные ожидания
«Горит пятно простого кумача над обгорелым куполом Рейхстага...»
Превращаем легковушку в «грузовик»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Достать до «звезды»: сколько просят артисты за новогодние корпоративы
Казахстанские мушкетеры вошли в топ-4 мирового рейтинга
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Шатры и юрты Великой степи
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества

Читайте также

Школьница из Астаны стала двукратной чемпионкой мира по шах…
Чемпионат Азии по боксу стартует в Таиланде
Хабиб Нурмагомедов принял решение по бою за титул чемпиона …
Главные конкуренты – Узбекистан и Украина

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]