Нокаутом за 53 секунды закончился бой казахстанца и узбекистанца на турнире MMA

28-летний казахстанский боец Даниил Коцарев выступил на турнире по смешанным единоборствам EFC Global 33 в Кара-Балте (Кыргызстан), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: sports.kz

Соперником казахстанца стал 30-летний спортсмен из Узбекистана Улугбек Икашев.

Поединок в полусреднем весе (до 77 килограммов) был запланирован на три раунда, но не продлился всю отведенную ему дистанцию и был досрочно завершен на 53-й секунде.

"Икашев зажал Коцарева у сетки и обрушил на него град ударов. Рефери пришлось вмешаться и остановить избиение", - пишет портал.